３１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３２４円２５銭（０・７８％）高の４万１７２９円９９銭だった。

２日連続で上昇した。全銘柄のうち２０４銘柄（約６１％）が値上がりした。

米ＩＴ大手のアップルやアマゾン・ドット・コムが発表した決算の内容が好感され、東京市場では人工知能（ＡＩ）や半導体関連株が上昇し、相場を押し上げた。日本銀行の植田和男総裁が３０日の金融政策決定会合後に行った記者会見で追加利上げに慎重な姿勢を示し、外国為替市場で円相場が円安・ドル高方向に振れていることも相場を下支えした。

個別銘柄の上昇率は、決算の内容が好感されたコナミグループが１６・８１％と最も大きく、ソシオネクストの１６・７２％、村田製作所の１１・９１％の順に大きかった。下落率では、ＤＭＧ森精機の２１・３６％、オリエンタルランド（９・９６％）、パナソニックホールディングス（６・５２％）と続いた。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１０８５円７３銭（２・１２％）高の５万２４１１円３４銭だった。３日連続で最高値を更新した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３１・０４ポイント（０・９４％）高い３３３１・８３と最高値を更新した。