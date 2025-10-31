【SNIDEL BEAUTY】新発売！「トリートメント ヘア ミスト」が登場♡

「SNIDEL BEAUTY」から、髪に香りとうるおいを与える新アイテム「トリートメント ヘア ミスト」が2025年11月28日(金)に発売されます！「noon moon」の優しいフローラル香るヘアミストは、髪をサラサラでつややかに導きながら、ダメージケアもバッチリ。ブロッコリー種子油やスムースオイルを配合し、髪の内部まで浸透。さらに、紫外線や静電気から守り、髪をしっとり保湿します。

新しい香りとケアが一つに



「SNIDEL BEAUTY」の「トリートメント ヘア ミスト noon moon」は、香りとケアを兼ね備えた新アイテム。

100%自然由来の「noon moon」の香りは、フローラルノートが華やかに広がり、髪が揺れるたびにふわっと香ります。

香りだけでなく、髪のダメージケアにも注力。ブロッコリー種子油をはじめ、2種のスムースオイルやユズ果実エキスが配合され、髪の内部に浸透してしなやかさと強度を高めます。

しっとりとした仕上がりが魅力的です♡

髪の保湿と輝きを叶えるヘアミスト

「トリートメント ヘア ミスト noon moon」は、髪にうるおいとツヤを与えるだけでなく、ダメージ補修成分を髪内部に浸透させ、髪をしなやかで強く保ちます。

ブロッコリー種子油やシア脂、加水分解ダイズタンパクなど、天然由来成分を贅沢に使用し、髪に優しく、かつ効果的に働きかけます。

さらに、ドライヤーや紫外線による乾燥からも守り、髪のパサつきや広がりを防ぐ効果も期待できます。毎日使うことで、ツヤやかな髪を実感できるでしょう♪

使い心地抜群！香りと潤いをまとって



軽やかなミストが髪全体に均一に広がり、使い心地も抜群です。香りが髪にほどよく馴染んで、長時間ふんわりと香り続けるのもポイント。

朝のスタート時やお出かけ前にさっと使うだけで、髪がサラサラになり、しっとりとしたツヤ感を与えてくれます。

香りがほのかに漂うたびに気分もリフレッシュでき、忙しい毎日を少し華やかにしてくれます。サラふわな髪とともに、心地よい香りを日常的に楽しんでください♡

髪に香りとうるおいを、あなたの毎日に



「SNIDEL BEAUTY」の新しい「トリートメント ヘア ミスト」は、髪に香りと潤いをプラスし、ダメージケアを叶えるアイテム。

香りは100%自然由来の「noon moon」で、華やかなフローラルノートが髪を包み込みます。しなやかでツヤのある髪に導く成分がたっぷり配合されており、髪のケアにも優れた効果を発揮。

11月13日より予約開始、全国発売は11月28日からなので、早めにチェックして♪