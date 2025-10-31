リチウムイオン電池が原因の火災が相次いでいることなどを受け、政府は来年度にもモバイルバッテリーなどの回収の義務化を検討していることがわかりました。

モバイルバッテリーなどに使われているリチウムイオン電池が発火する事故が相次いでいることを受け31日、環境省や経済産業省、総務省消防庁などが参加し、対策を協議する国の連絡会議が初めて開かれました。

こうした中、政府がモバイルバッテリーやポータブル電源などの4品目をリサイクル事業者に回収と再資源化を義務づける小型家電リサイクル法の回収対象に追加することを検討していることが分かりました。

追加することで火災事故を防止するとともに、リチウムイオン電池に含まれる希少金属の再資源化を進める狙いがあるということです。

石原環境相は「リチウムイオン電池による火災は早急に対応しなければならない社会的な課題となっています。また、優良金属等の再資源化を推進することは、経済安全保障、産業競争力強化につながります。関係省庁一体となって火災防止や分別回収を働きかけていきたい」と述べ、年内を目標に対策パッケージをとりまとめたいとしています。