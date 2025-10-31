『旅スノ』最終回目前！ 宮城で絶景とグルメを堪能。ラウールにとって渡辺翔太の存在とは
Snow Manのメンバーが出演する『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（日本テレビ系・関東ローカル、以下『旅スノ』）の最新話が、10月26日に放送・配信されました。
第9話となる今回は「Travel 9：美しや ああ美しや 何食べよ 〜宮城篇〜」として、渡辺翔太さんとラウールさんが登場。東北地方の宮城県を訪問し、ご当地グルメや観光名所を巡りました。
『旅スノ』は、Snow Manのメンバーが全国10カ所を巡り、北海道を目指して日本列島を縦断するトラベルドキュメンタリー。番組のテーマに「One for Snow Man, Snow Man for One（1人はSnow Manのために、Snow Manは1人のために）」を掲げ、メンバーと旅しているような気分になれる番組として人気です。テレビ放送をはじめ、HuluやTVerでの配信、ディズニープラスで未公開シーンを追加した「完全版」の独占配信が行われています。
※以下、「Travel 9」のネタバレが含まれています。未視聴の方は注意してください
次に2人が訪れたのは、伊達政宗が再建した国宝の「瑞巌寺（松島青龍山瑞巌円福禅寺）」。説明を受けながら瑞巌寺の内部を巡り、荘厳な雰囲気の中で歴史に触れる貴重な体験をしました。渡辺さんは瑞巌寺が持つ不思議なパワーを感じ、自身を「見つめ直す瞬間」だったとインタビューで語るほど感動したようです。
宮城県の有名な観光スポットを堪能した2人は、ご当地ならではのグルメを楽しむため、松島で人気のすし店へ移動。このお店は珍しいすしを出すことで知られ、渡辺さんとラウールさんは「生のアナゴ」を実食しました。三陸の海で取れた鮮度抜群のすしを提供され、あまりのおいしさについつい笑みがこぼれます。
このお店では互いのことを語るシーンがあり、ラウールさんは渡辺さんを「カジュアルにかっこいい先輩」と称賛。渡辺さんは照れてしまったことを後日談で明かし、仲のいいところを披露しました。
長く続いた『旅スノ』も、11月2日に放送・配信される「Travel 10」で最終回です。次回は北海道篇となり、本編の最後に放送された予告動画ではメンバーが楽しそうに大自然の中ではしゃぐ様子が公開されました。最後の放送となる『旅スノ』で、どんな名シーンを見せてくれるのか、今から期待して待ちましょう。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
牛タンのおいしさに大興奮の2人！ 気になる最終回は？松島を堪能した2人は、次の目的地である仙台へ車で移動します。途中、仙台の文化が集約されている施設でこけしのお土産を購入。その後、仙台名物である牛タンしゃぶしゃぶを堪能できる名店に足を運びました。お店では、「特撰 牛タンしゃぶしゃぶ」が提供され、あまりのおいしさに渡辺さんは「これ、ペロリ案件じゃない」と大興奮。絶品料理を食べながら宮城県の旅を締めくくりました。
