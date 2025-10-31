【北海道】“日本一空港に近い温泉街”「湯の川温泉」の魅力とは？ 「函館の奥座敷」と絶賛の声
湯の川温泉は、北海道函館市の津軽海峡沿いに広がる歴史ある温泉地です。かつては松前藩の藩主や榎本武揚をはじめとする幕末の志士たちも湯治に訪れたと伝えられています。
登別温泉や定山渓温泉と並び、北海道三大温泉郷の1つに数えられ、津軽海峡を望むリゾートの雰囲気と、多彩な泉質の良さが魅力です。漁火が揺れる夜景と温泉に浸かる時間は、ここでしか味わえない特別なひとときです。
【首都圏からのアクセスを見る】飛行機＋シャトルバスで約2時間
温泉街には、地元の人々に親しまれる「湯倉神社」や、市営の無料足湯などが点在し、気軽に湯めぐりを楽しむことができます。また、五稜郭や函館山の夜景といった人気観光スポットへも、市電やバスで簡単にアクセスできます。
▼函館の奥座敷
「今度函館に行ったら入りたい温泉なので。明治幕末の日本史で有名な榎本武揚もすきだったといわれている温泉なので」（40代女性／東京都）」
「函館の奥座敷といわれるほどの温泉町で観光も楽しい場所」（50代回答しない／大阪府）」
▼絶景と海の幸
「夜景を見て涼んだ後に温泉に入りたい」（20代女性／静岡県）」
「湯の川温泉は、海も近くて景色がきれいって聞くし、温泉街の雰囲気もほっこりしてそうで癒されそうだから」（20代女性／大阪府）」
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
「湯の川温泉」周辺には何がある？湯の川温泉は函館市街地からのアクセスが良く、観光の拠点としても非常に便利な場所です。特に、海に面した宿の露天風呂から望む津軽海峡の漁火（いさりび）は、ここならではの風情ある光景です。
「函館の奥座敷といわれるほど」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
