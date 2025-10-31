池袋で「ポケモン東京ばな奈」ポップアップ開催！ ステッカー付きクッキー缶が初登場
スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」は、11月1日（土）〜12月4日（木）の期間、ポップアップショップを、東京・池袋にある池袋駅エキラボ北通路C区画催事で開催する。
【写真】池袋にクッキー缶が初登場！ 展開商品のラインナップ
■お土産にぴったり
今回開催されるのは、ピカチュウがスイーツになった「ピカチュウ東京ばな奈」など、話題沸騰のキュートな商品が展開される1ヵ月限定のポップアップショップ。
会場には、ピカチュウ模様に焼き上げたスポンジケーキにバナナカスタードクリームがたっぷり入った「ピカチュウ東京ばな奈『見ぃつけたっ』バナナのみ風」や、シャリシャリのラングドシャクッキーにショコラを挟んだ「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド」が並ぶ。
また、蓋にも側面にも表情やポーズの異なるピカチュウとイーブイをデザインした「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶（ピカチュウ／イーブイ）」が池袋に初登場。いずれも「スペシャルステッカー（各6種）」付きで、どの絵柄が出るかはあけてからのお楽しみだ。
