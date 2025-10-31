¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¡×À¾Éð¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÌÀÂç¡¦¾®ÅçÂç²Ï¤¬»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç»×¤¤¿·¤¿¡¡·ãÀïÊá¼êÁè¤¤¤Ø¡Ö¼ã¤µ¤ÈÂÇ·â¤Ç¾¡Éé¡×
¡¡À¾Éð¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÌÀÂç¤Î¾®ÅçÂç²ÏÊá¼ê¡Ê4Ç¯¡¦Åì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¡Ë¡á±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡á¤¬31Æü¡¢ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¤ÎÆ±ÂçÌîµåÉôÎÀ¤Ç¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤È°¤Éô¿¿¹¨¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ã´Åö¤«¤é»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£´û¤ËÍè½Õ¤Î1·³¥¥ã¥ó¥×àÆâÄêá¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤âÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤«¤éÆÀ¤Æ¤¤¤ëÂ¨ÀïÎÏ¤Î¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£1·³¤Ç³èÌö¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤áÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÊ¾å¤ÇÇØÈÖ¹æ¤ÎÄó¼¨¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÇØÈÖ¹æ¤ò¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¼«¿È¤Î»×¤¤¤Î¶¯¤¤ÈÖ¹æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö10¡×¤òµó¤²¡Ö¾®³Ø¹»¤ÇÉÕ¤±¤¿¡£¼«Ê¬¤¬Ìîµå¤ò»Ï¤á¤Æ1¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦6Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿ÈÖ¹æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤ÇÊá¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï2022Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿¿¹Í§ºÈÊá¼ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤ÈÖ¹æ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¾®Åç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¶¯ÂÇ¤Îº¸ÂÇ¤Á¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤ÆÂº·É¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¡ÖÂÇ·â¤âÎÉ¤¯¤ÆÊá¼ê¤â¤Ç¤¤ë¤¹¤´¤¤Êý¡£¼«Ê¬¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¶¯ÂÇ¤ò¸Ø¤ëÀð¤ÎÍ×¤Ç¤â¤¢¤ëµð¿Í¤ÎÂç¾ëÂî»°Êá¼ê¤â¤«¤Í¤ÆÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡ÖÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÂç¾ë¤µ¤ó¤Ï1¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Æ±¤¸º¸ÂÇ¤Á¤ÇËÜÎÝÂÇ¤â°ÂÂÇ¤âÂÇ¤Æ¤Æ¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¡£¼«Ê¬¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1·³¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾ÅöÆü¤Î23Æü¤ËÀ¾¸ý´ÆÆÄ¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÆþÃÄ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢1·³¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¸Å²ìÍªÅÍÊá¼ê¤é¤È¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤ë¡£·ã¤·¤¤¶¥Áè¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÍè½Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö·Ð¸³ÃÍ¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ã¤µ¤È¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÊá¼ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¤â¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¹ÃÓµåÃÄËÜÉôÄ¹¤â¡ÖËÜ¿Í¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢1µåÌÜ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤ÂÇµå¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¥×¥í¤ÎÅê¼ê¤Ï¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¡¢¥Ä¡¼¥é¥ó¥¯¾å¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢1·³¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¡¢Â¨ÀïÎÏ¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÈôÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£