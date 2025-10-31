Ｊ２降格の湘南　山口智監督の退任発表　坂本紘司社長「新たな指揮官を迎える決断をいたしました」

Ｊ２降格が決まった湘南は３１日、山口智監督が今季限りで退任すると発表した。２１年途中からチームを率い、４シーズンはチームを残留に導いてきた山口監督だが、今季は夏に日本代表ＤＦ鈴木淳之介をはじめ、複数の主力が移籍。５月１１日の東京Ｖ戦を最後に勝利から遠ざかり、２６日の福岡戦で敗れて１９戦未勝利となり、９年ぶりのＪ２昇格が決定していた。

クラブは山口監督のコメントはシーズン終了後とし、坂本紘司代表取締役社長のコメントを発表。「クラブがこれまで培ってきたアイデンティティに新たなサッカー文化を融合させ、選手を成長させながら勝利を目指すという、大変難しいミッションに果敢に挑戦し続けてくださいました。在任期間中は強い責任感と揺るぎない献身をもってチームを導き、特に今シーズンは非常に厳しい状況が続く中でも山口監督は情熱を失うことなく、最後まで選手とともに立ち向かってくださいました。これまでの多大なご尽力とクラブへの貢献に、心より感謝申し上げます。クラブとしては、これからも成長を続けるため、新たな指揮官を迎える決断をいたしました」など退任理由を説明した。