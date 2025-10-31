爽やかレモンスカッシュと大人のロンリーチャップリンでノンアル時間を格上げ【THE カクテルバイブル500】

ノンアルコールドリンク【レモンスカッシュ（Lemon Squash）】

食中にもよく合う爽やかなドリンク

レモンジュースに甘みをつけ、ソーダで割った爽やかなノンアルコールカクテル。幅広い料理と相性がよく、お酒が苦手な人でも乾杯から楽しめる。シュガーシロップはあらかじめレモンジュースによく溶かしておくとよい。

レシピ

レモンジュース：40ml

シュガーシロップ：1tsp.

ソーダ：適量

氷を入れたグラスにソーダ以外の材料を注ぎ、ソーダで満たす。軽く混ぜ、カットしたレモンを入れて完成。

ひとことメモ

レモネードは世界中で飲まれているドリンク。日本では炭酸が入っていれば「スカッシュ」、入っていなければ「レモネード」とするのが一般的。

ノンアルコールドリンク【ロンリーチャップリン（Lonely Chaplin）】

名曲からインスピレーションを受けたカクテル

コンセプトは「バーという空間にふさわしい大人のノンアルコールカクテル」という、著者オリジナルカクテル。パッションフルーツ、オレンジジュース、レモンジュースを組み合わせ、“渋い”大人のドリンクに仕上げた。

レシピ

オレンジジュース：30ml

レモンジュース：10ml

パッションフルーツシロップ（モナン）：30ml

ソーダ：適量

ソーダ以外の材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。氷を入れたグラスに注ぎ、ソーダで満たす。軽く混ぜ、カットオレンジやチェリーなどを飾りつけて完成。

ひとことメモ

「ロンリー・チャップリン」は1987年に発売された鈴木聖美with RATS&STARによる楽曲。RATS&STARのボーカルで実弟の鈴木雅之氏とのデュエットが話題になった。

ノンアルコールドリンク（Non-alcoholic drinks）

お酒が飲めない人にも同じようにカクテルを楽しんでもらえるようにつくられたノンアルコールカクテル。爽快なものから甘くまろやかな味わいのものまで、レシピも幅広い。フルーツジュースや牛乳、風味豊かなシロップなどを使い、鮮やかで魅力的な一杯をつくることができる。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡