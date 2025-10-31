運命を決めた一本の電話

歴史的な「団体対抗戦」は、1本の電話で決まった――。

【写真で見る】こちらも伝説「コラコラ問答」から、貴重な若手時代のショットまで…東京ドーム開催を即断した長州力の懐かしい姿

1995年10月9日、東京ドームで行われた「新日本プロレス 対UWFインターナショナル（以下Uインター）」の団体対抗戦は、6万7000人（主催者発表）もの観客が会場を埋めた。その詳細を描いた書籍『10.9 プロレスのいちばん熱い日 新日本プロレス対UWFインターナショナル全面戦争 30年目の真実』（スタンダーズ）が話題を集めている。

「デイリー新潮」のプロレス・コラムでおなじみ、瑞佐富郎氏の新著だが、副題に『新日本プロレス対UWFインターナショナル全面戦争 30年目の真実』とあるように、あの試合から今年で30年。伝説となった団体対抗戦に挑んだ選手や団体関係者らに時間をかけて取材を行い、プロレスと総合格闘技の歴史に残る「伝説の興行」をよみがえらせた力作だ。

衝撃の1冊

新日本とUインターの遺恨は、1992年の夏に始まる。バッドニュース・アレンが新日からUインターに引き抜かれ、10月にはNWA王者の蝶野正洋（新日）と郄田延彦の対戦をめぐり、両者が決別する。さらにUインターは93年にビッグバン・ベイダーを引き抜き、94年2月にはUインターが新日や全日本プロレスなど各団体のトップに対して、優勝賞金1億円のトーナメント開催を一方的に発表。実現はしなかったものの、95年7月にUインターの山崎一夫がフリー宣言して8月に新日マットに上がることが表面化すると、両団体の対立は最高潮に。

「山崎を（新日）マットに上げるなら断固たる措置をとる」

と主張するUインターに、新日は山崎とUインターの契約の問題で関係ないと突き放す。両者、一歩も引かないまま「運命の日」を迎える。1995年8月24日、午後2時から新日本は本社で長州力が記者会見を開く。ここから「運命の電話」へとつながるのだが、以下、瑞氏の著書から引用する。

〈続いて、記者との質疑応答に入った。

「今日の東スポには、郄田自身のインタビューで、対抗戦をやる気があるならやるし、相手は武藤だというような発言もありましたが」

早刷りの『東京スポーツ』が既に届いており、確かにそんな大意のインタビューが載っていた。だが、内容は同紙らしく大振りで、見出しの威勢の良さの傍ら、「本当に郄田がそう言ったのか？」と思わせるほど、内容に乏しかった。海千山千の革命戦士が、そこを突く。

「あり得ない！！ もしやるんだったら、とっくの昔に実現してるよ！ 多分そうなったら、まず、向こうが言って来て、うち、『新日本はひいたのか？』ってなる。やるんなら『やる！！』って郄田が言ったら、それで決まるよ。それが代役で3人出て来てどうのこうの言ったら、これはもうない！！」

ここで、報道陣から声が上がった。それは、その話題にあがった郄田のインタビューをおこなった、『東京スポーツ』の新日本番、柴田惣一記者だった。

「昨日、僕が聞いたところによると、郄田は『今回、自分が出て行く』と」

長州は答えた。

「郄田が？ 出て来てほしいな」

すると、柴田記者は、電話でどこかに連絡を取り始めた。

出て行くと言っても、リングにではない。実はこの日の同時刻より、Uインターも自社で会見を行っていたのである。

「僕がいた時の新日本は、態度で示す団体だったんですが」（郄田延彦）

正式には10分遅れの、8月24日、午後2時10分に開始。出席者は、鈴木健、安生、そして、言葉通り、郄田もこの場に出て来ていた。この開催が決定したのは、前夜の午後8時で、極めて緊急の設定だった。新日本の会見と、意図的に合わせて来た底意が想像できた。

だが、驚くべきことに、語られたのは、新日本とのやり取りの終結の意向だった。

「（新日本の対応に関しては）『売名行為である』とか云々。このような回答しか出せない団体に対して、我々がこれ以上、真剣にお話しすることは無駄な労力であって、マスコミの皆さんの貴重なお時間をお借りするのも申し訳ありません。法的に新日本さんに対して行動には出ますが、その経過等はあえて公の場でお話しする必要もないと判断致します。

ただ、署名入りの文面で、長州力が、『郄田に対して席に着く用意はある』と。それに対する返答は、郄田のほうからお話しさせて頂きます」（鈴木健・注UWFインター取締役）

「大体僕の名前で今回の（Uインター側の）一連の意見は出てるということで……個人的な見解としましては、（こちらの）正式な意見にバカだ、アホだ、と。前向きなものが出ない状況なんですね。僕たちは、『（山崎の契約問題に対して）筋道が通ってないことを、どうお考えですか？』という問いをしただけです。それに対して向こうが、喧嘩腰で対応して来たのが現状ではないかと思っております。

まあ、僕がいた時の新日本というのは、こういう団体じゃなかったんじゃないかな？ 常に前向きに話を進めるなど、態度で示す団体だったんじゃないかと思います。今の新日本には、長州力選手には、そういった勇気がないと思います。これ以上、誌面の上でも好ましくない言葉のキャッチボールというのをしたくありませんので、今回の件については、これで終わりになるじゃないか、と思っております。

（東スポで郄田が対抗戦に前向きかつ、相手は武藤だとしたことについて）あれらしき発言は、全くしてません（苦笑）。ただ、そういう潰し合いの機会が来たら、遠慮はしないという気持ちはあるよ、とは言いました」（郄田）

やはり『東スポ』の拡大解釈だったのだ。

新日本プロレスより、10分遅れで始まった会見は、意外にもコンパクトにまとまり、新日本の会見より早く、午後2時32分に終わった。

電話をかけていた柴田記者が、それを切り、顔をあげた。

「郄田選手は、会見で（vs新日本に対し）あまり前向きな発言をしてないようです」

Uインターの会見が終わったので、改めて、Uインターの会見にいた『東スポ』の成田記者と、連絡がついたのだった。長州は笑った。

「それは別に、ビックリも何もしねーよ（笑）。（中略）あと、何かあります？ マスコミの方も、もう触れないほうがいいんじゃない？ そういうことで、いいですか？」

午後2時40分、新日本の会見も終了した。長州は会議室から退席。自分のデスクに座り、雑誌を読み始めた。全てが終了したのかと思っていた。

だが、ここから局面は反転した。それも、分刻みで。

「戦いってのは、リング上のことなのか、法廷闘争なのか」（郄田延彦）「ドーム押さえてくれ！」（長州力）

【午後2時40分：Uインター事務所・別室】

新日本側にいた柴田記者の電話を受け、別室にて郄田が対話。柴田記者が『東スポ』の記事内容に、適宜謝意を示した後で、今まで聞いていた長州の発言を郄田に説明する。

【午後2時52分：Uインター事務所・会見場→別室】

柴田記者との電話を終えた郄田が別室から出て来て各マスコミの前で口にする。

「これ（東スポ）を全部飲んで解釈しての返事なのかわからないけど、長州が（対抗戦の）交渉のテーブルにつこうと言って来たらしいんですよ。話し合おうみたいなニュアンスで。何で急にそんなこと言い出したのかわからない……。その辺、確認を取れないかな？（同じ『東スポ』の成田記者に）柴田さんに連絡して貰えますか？ そうじゃないってことだよね？ 今、解決しなきゃいけないのは、そうじゃないでしょ？ って……」

成田記者を通じて柴田記者に電話が繋がり、郄田は別室に移動。



【午後3時5分：新日本事務所】

事務所でざっくばらんに談笑していた長州のところに、柴田記者がやって来て、電話を渡す。受け取って出た長州の表情が一瞬のうちに険しくなり、次には大声が飛ぶ。

「ちょっと！ マスコミ！ 下がっててくれ！」

記者たちは会議室に戻され、長州がいた部屋の扉はピシャリと閉められたが、たまらず記者の1人が扉を開けると、長州の怒号が聞こえて来る。

「ホントか、テメー、この野郎！ ヨーシ！」

電話を切った長州が、山中英明営業部長のデスクに駆け寄った。

「どこでもいいぞ！ ドーム押さえてくれ！」

【同時刻：Uインター事務所】

防音ガラスで隔てられていた別室で電話で話していた郄田の顔が、急に険しくなる（＊長州に換わったと見られる）。ガラス越しにもわかるほど、声を荒げていた様子の郄田は、電話を切り、同室内にいた鈴木健、安生としばらく会話。そして出て来る。

「直接、（長州と）話しました。柴田さんから換わって、（長州が）『やるのか！？』って言うから、僕は『本気なのか！？』って聞いたら、『やるぞ！』って向こうが言って来たんで、こっちも興奮はしてたんですけど、覚悟というか、そういう思いを持って来いよ、みたいな感じで（電話を切りました）。

何をやるかは、まだわかりませんが、向こうの代表が『やる！』って返事をして来たんで、こちらとしても、『やるぞ！』と。それはおそらく戦いだと思うんです。戦いしか、ないもんねえ？

その辺が……これ（リング上の戦い）でなくて、法廷闘争をやるぞ、なのか（苦笑）。向こうも一方的で、とにかくやるぞという形で来たんで、それが何かは、早急に詰めて行かないと。法廷闘争を死ぬ気でやるのか（苦笑）、あるいはリング上で死ぬ気で潰し合いをするのか……。

あちらさんも相当興奮してたんで、聞いてみて下さい」

「Uは東京ドームで消すね」（長州力）「キッチリ行かせて頂きます」（郄田延彦）

【午後3時12分：新日本事務所】

記者たちのいる会議室に現れた長州は、明らかに上気した表情で大呼した。

「よーし！ ひとつだけ、話しておくぞ！ 郄田が『やる！』って言った！ 何をやるかっていうと、リングに上がるってことだ！（試合の）日程を取らせる！」

前出の山中営業部長が、会議室に入って来て、マスコミの前で長州に告げた。

「一番近いところで、時間的問題もありますけど、10月9日を押さえられるかなっていう……」

「それはどこだよ」

「ドームです」

「押さえちゃえ、よしっ！」

パンと両手で机を叩くと、山中の退室を見届け、長州は言葉を紡いだ。

「（会場を取ったから）やるやらないは、もう向こうの責任だ……。もうアイツらはおしまいだぞ。絶対潰してやるからな！」

再び山中が入室し、告げる。

「押さえました」

「10日は？」（＊当時の10月10日は、体育の日で、国民の祝日だった）

「10日は野球が……」

「ウチは？ 9日は？」

「何もないです」

「（記者たちに）Uのスケジュール、発表してる？」

記者の1人が答える。

「10月11日に大阪、28日、代々木（第一体育館）です」

「9日は空いてるな、二言はないだろ」

長州はそう、安心したように言った。あまりに突然の展開にあっけに取られていた報道陣から、息せき切ったかのように、質問が続出した。長州は、立て板に水のように答えた。

「個人戦だぞ、向こうの選手、全部出す。ウチも全部出す。合わせてやるから。（全面対抗戦？ と訊かれて）ああ。相手がどうので試合ができないとは絶対言わせない。Uは東京ドームで消すね。うん、消しちゃうよ。

ウチは誰とやっても取りこぼすことはないよ。全責任を持って、俺が事に当たらせてもらう！ 全部シングルで行く！！」

午後3時20分、会議室を出た長州は、山中営業部長と打ち合わせを済ませ。3時29分、エレベーターに乗り込み、事務所を後にした。

【午後3時22分】

長州の発言の大要を柴田記者が成田記者に託す形で、Uインター側に伝える。郄田と安生と鈴木健は別室で話し込む。郄田が扉を開け、「俺のスケジュール、持って来て！」と事務員に指示するシーンも。3時29分、3人揃って別室を出ると、会見を開始し、高田が口を開いた。

「聞きました、今？ 10月9日を全面対抗戦でということなんですけど、言った以上は責任持てるのかな？ って。フタを開けてみたら長州しかいないってことはないのかな？ 本気でやる気があるんだったら、（こっちも）行きますよ。

交流戦じゃないからね！ こうなったら、団体の潰し合いになって来るから。言った以上は、（新日本は）ちゃんと責任持ってやってくれよ、ということです。こっちはもう、戦闘準備OKだから。僕らにとってみれば、ある部分は“待ってました！”ってトコありましたんでね。キッチリ行かせて頂きます！ 以上です」

この日、大阪大会のプロモーションの用事が入っていた郄田は、予定された時刻からは大幅に遅れ、午後3時41分に事務所を退出。後を受けた鈴木が、新日本のフロントと早急に話し合うことを言明し、午後3時48分、インター側の会見も終了した。〉

急転直下の裏側で…

同書ではさらに、この「緊急電話」の舞台裏であった、様々な当事者たちのドラマを克明に描写している。特に、この対抗戦を仕切った当時の新日本プロレス渉外担当兼企画宣伝部長・永島勝司氏の生証言は非常に興味深い。また、文中に出てくる報道関係者も、今だから明かせる“秘話”を語っている。

世紀の団体対抗戦のウラで起こっていた衝撃の真実――30年たっても決して色あせることのない、貴重な記録である。

デイリー新潮編集部