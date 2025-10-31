「推し」という言葉は、もはや若者だけのものではない。心をときめかせる存在は、誰にとっても日常生活に潤いを与え、生きるスパイスになるようだ。

全国の70歳以上の女性200人を対象に「推しの芸能人」をアンケート調査したところ、年齢を重ねてもなお、胸がおどる存在がいることが判明した。青春時代のスターから、孫世代の若手俳優まで、その顔ぶれは実に多彩。10位までのランキング結果とともに、彼女たちの「推し」への熱い想いをお届けする。

【写真】マダムは「あのセンス」に優れた男子にメロメロ！28歳から75歳までのイケメンずらり「ランキングBEST10」はこちら！

同率9位に同世代＆若手俳優が

9位に並んだのは、俳優の舘ひろし（75歳）。「ただ立っているだけで絵になる人だ」（東京都・75歳）、「西部警察時代のあの渋さが魅力的で今でも憧れております」（神奈川県・74歳）といった声が寄せられた。

昭和と平成〜令和を代表する「色男」！この2人を超えるのは一体！？

1980年代、石原プロモーションの一員としてドラマ『西部警察』などで一世を風靡した舘。長身に長い脚、そして決めポーズ──当時のアクションスターは、女性たちの心を鷲掴みにした。「（ヒット曲）『泣かないで』を聞いて好きになった。足が長いし、カッコつけが決まっている」（東京都・74歳）というコメントからは、俳優業だけでなく歌手としての魅力も伝わってくる。

70代を超えた今もなお、その存在感は衰えることを知らない。ダンディズムとは、こういう男性のことを言うのだろう。

同じく9位には、若手俳優の横浜流星（29歳）がランクイン。「演技が上手。出演しているドラマはほとんど見ている」（愛知県・76歳）、「NHKのべらぼうを見てから」（愛媛県・73歳）など、その演技力を評価する声が多数を占めた。



1996年生まれの横浜は、70歳以上の女性たちにとっては孫世代にあたる。それでも「推し」として名前が挙がるのは、ルックスだけでなく確かな演技力があるからこそ。若さと実力を兼ね備えた彼の今後の活躍に、シニア世代も熱い視線を送っている。

最年少は6位の28歳アイドル

6位には3人が並んだ。まずは俳優の阿部寛（61歳）。「もともとモデルだったが、俳優になったらどの役も素晴らしくこなしていて、昔からずっと変わらず、傲慢さがなく素敵だ」（東京都・74歳）という声に代表されるように、長年のファンが多い。

「まずはあの堀の深い顔が魅力的で、見ていて飽きません。そして、演技もうまい！」（東京都・75歳）、「コミカルな役、シリアス、どんな役にもなじんで引きこまれてしまった」（広島県・72歳）──モデル時代の端正な顔立ちはそのままに、コメディからシリアスまで幅広い役柄を演じ分ける器用さ。そして何より、スターになっても変わらない謙虚な姿勢が、年齢を重ねた女性たちの心に響いているのだろう。

同じく6位には、元嵐のメンバーで俳優・タレントの相葉雅紀（42歳）。「嵐の中では余り目立ってはいなかったが、現在は何事にも一生懸命に誠実に頑張っているので応援したい」（大阪府・71歳）という声が印象的だ。

「気取らない。動物に思いやりがある」（秋田県・72歳）、「千葉県生まれで、料理番組を見て、性格がとても気に入った」（千葉県・78歳）

といったコメントからは、飾らない人柄と優しさが伝わってくる。嵐というトップアイドルグループの一員でありながら、決して驕ることなく、一つひとつの仕事に真摯に取り組む姿勢。そんな相葉の生き方が、人生経験豊富な女性たちの共感を呼んでいるのだろう。

6位にはもう一人、Snow Manの目黒蓮（28歳）が食い込んだ。「スノーマンでデビューした時からファンになりました。高身長で顔も綺麗でいいのですが、特に笑った時の顔が可愛いから好きです」（京都府・76歳）という声に、70代女性の熱量が感じられる。

「何でも出来て、かっこよくてとても素敵な方なので、頑張って欲しいです」（愛媛県・74歳）、「デビューしてテレビなどで見かけるようになっていつもさわやかな笑顔が素敵だなと思い」（宮崎県・75歳）──孫世代の若者を応援する温かいまなざしと、アイドルを「推す」ファンとしての情熱が共存している。年齢を超えた「推し活」の醍醐味がここにある。

どうする？GOする！

5位は俳優の竹野内豊（54歳）。「いつまでも若々しいけど渋さもある。『あんぱん』のおじさんの役ははまっていた」（大阪府・70歳）という声が象徴的だ。

1990年代、『ビーチボーイズ』で一躍人気を博した竹野内。あれから四半世紀以上が経った今も、その魅力は色褪せない。「人柄の良さそうな嫌みのない感じが、とても私のタイプです」（東京都・74歳）、「年齢を重ねて、コミカルな演技など面白みが増した」（埼玉県・72歳）といったコメントからは、年を重ねることで深みを増した俳優としての魅力が伝わってくる。

若い頃の二枚目から、人生の酸いも甘いも知った大人の男性へ。その変化こそが、竹野内の最大の魅力なのかもしれない。

中性的な4位 男性的な3位

4位には俳優の吉沢亮（31歳）がランクイン。「基本、面喰いではありませんが、あの美形には言葉を無くします」（新潟県・71歳）という率直なコメントが印象的だ。

「ビジュアルがよく、演技面も素晴らしい！」（東京都・70歳）、「朝ドラの時から好きになりました。すごくイケメンですね！」（北海道・71歳）──NHK連続テレビ小説『なつぞら』での好演をきっかけに、シニア世代にもファンが急増。今期の『ばけばけ』にも出演中だ。6位の横浜流星とのW主演映画『国宝』は、かなりの長編作品ながら、特にシニア女性たちが何度も鑑賞していることでも話題となった。美しい容姿だけでなく、演技力も兼ね備えた吉沢に、年齢を問わず多くの女性が魅了されている。

ベスト3に入ったのは、故・石原裕次郎さん（享年52）。「過去の人だけれども素敵だった」（兵庫県・76歳）という言葉に、今も心に残り続ける存在であることが表れている。

「声が甘く魅力的」（兵庫県・71歳）、「『太陽にほえろ！』のボスの役がはまり役でとてもかっこよかった」（神奈川県・75歳）──当時としては日本人離れした178センチの高身長と堂々たる演技……昭和を代表する大スターは、2024年の今もなお、70代女性たちの心の中で輝き続けている。

特に印象的だったのは、「恋愛トラブルなどくだらない噂も特になく、最後まで、病と闘う姿と夫婦の仲睦まじさが、記憶に残っている。とてもすてきな俳優さんだった」（神奈川県・75歳）というコメント。スターとしての輝きだけでなく、一人の人間としての生き方が、多くの女性の記憶に刻まれているのだろう。

国民女性を魅了するカリスマ性

2位は俳優・タレントの木村拓哉（52歳）。SMAPとして、そしてソロとして、日本のエンターテインメント界のトップを走り続けてきた彼は、70代女性たちにとっても特別な存在だ。

「とにかくカッコいい。つい見続けてしまいます」（埼玉県・70歳）というシンプルながら力強いコメントが、すべてを物語っている。「ドラマ『あすなろ白書』を見てからのファン。芯の強さを感じる」（北海道・73歳）という声からは、30年近くファンであり続けていることがわかる。

特に印象的だったのは、こんなエピソード。

「数十年以上前、靴を買いに行ったとき、柱に大きく拓哉君のポスターが貼ってあって、長髪の黒いスーツ姿に思わず見とれてしまって買った靴を忘れてしまったことがある」（三重県・74歳）

──何十年経っても色褪せない、あの日の衝撃。そして「グループでの活躍でも素晴らしかったし、家族も大切にして真面目に生きているから」（東京都・88歳）という言葉には、スターとしてだけでなく、一人の男性としての木村拓哉への敬意が込められている。

話題のドラマ主演男優が1位に

そして堂々の1位に輝いたのは、俳優の大泉洋（52歳）。「面白いし、演技がうまい」（愛知県・80歳）というシンプルな評価に、彼の魅力が凝縮されている。

北海道のローカルタレントから全国区のスターへ──大泉洋の躍進は、まさに現代のシンデレラストーリーだ。「北海道を代表する俳優で、人柄も立派で、尊敬しています。また、お兄さんも函館市長として、北海道の発展に努力されています」（大阪府・70歳）というコメントからは、本人だけでなく家族への敬意も感じられる。

「面白く嫌みがない」（埼玉県・76歳）、「ユウモアがあり楽しませてくれる」（愛媛県・77歳）──コメディアンとしての才能、俳優としての実力、そして何より飾らない人柄。大泉洋が1位に選ばれた理由は、彼が持つすべての要素が、人生経験豊富な女性たちの心に響いたからだろう。

若い頃から変わらぬ等身大の姿勢、どんな役でもこなせる演技力、そして見ている人を笑顔にするユーモア。大泉洋という存在は、年齢を超えて多くの人に愛される、令和の国民的俳優と言えるのではないだろうか。

今回のランキングを見ると、70歳以上の女性たちの「推し」には、いくつかの共通点が見えてくる。一つは「誠実さ」。スキャンダルとは無縁で、真摯に仕事に取り組む姿勢が評価されている。もう一つは「演技力」。ルックスだけでなく、確かな実力を持つ俳優が上位に名を連ねた。

青春時代のスターから孫世代のアイドルまで、年齢に関係なく心ときめく存在を持つ「推し活」──それは人生を豊かにする、素晴らしいことではないだろうか。

あなたの「推し」は誰ですか？

取材・文／木原みぎわ

デイリー新潮編集部