日銀の１１月国債買い入れ予定、１０月から変更なし



短期ゾーンにあたる「1年以下」の国債は、1回あたりの買入れ予定額を1,000億円、月間累計も同額の1,000億円と設定。

「1年超3年以下」では1回あたり3,000億円、月間9,000億円

「3年超5年以下」では2,800億円を回ごとに買い入れ、月間8,400億円

「5年超10年以下」は1回あたり3,050億円、月間9,150億円、

「10年超25年以下」は1回あたり1,150億円、月間3,450億円

「25年超」超長期国債は1回あたり750億円、月間1,500億円

また、物価連動債も対象に含まれており、月間9,000億円程度が買入れ目安となる。

2025年第4四半期の月間買入れ総額は約3兆3,000億円に達する見込み。

外部サイト