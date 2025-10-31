通貨オプション ボラティリティー 低下、ドル円１週間は７．８％付近
通貨オプション ボラティリティー 低下、ドル円１週間は７．８％付近
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.83 5.53 6.35 7.24
1MO 8.01 5.31 6.68 7.00
3MO 8.76 5.89 7.42 7.05
6MO 9.10 6.20 7.98 7.33
9MO 9.23 6.46 8.27 7.51
1YR 9.32 6.63 8.49 7.63
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.71 7.79 6.58
1MO 7.94 7.60 6.22
3MO 8.38 8.21 6.82
6MO 8.87 8.76 7.13
9MO 9.16 9.09 7.38
1YR 9.33 9.29 7.52
東京時間16:32現在 参考値
ロンドン朝方、ドル円１週間ボラティリティーは７．８３％と東京午前の８．０２％から一段と低下している。今週注目された米ＦＯＭＣや日銀決定会合を通過して、イベントリスクが剥落した格好。
