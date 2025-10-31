２８日、トルコ・イスタンブールの地下宮殿の一角。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）

　【新華社イスタンブール10月31日】トルコ・イスタンブールの地下宮殿は、独特な建築様式で知られる人気スポットで、多くの観光客でにぎわっている。

２８日、トルコ・イスタンブールの地下宮殿を見学する観光客。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）
２８日、トルコ・イスタンブールの地下宮殿を見学する観光客。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）
２８日、トルコ・イスタンブールの地下宮殿の一角。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）
２８日、トルコ・イスタンブールの地下宮殿を見学する観光客。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）
２８日、トルコ・イスタンブールの地下宮殿を見学する観光客。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）
２８日、トルコ・イスタンブールの地下宮殿を見学する観光客。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）
２８日、トルコ・イスタンブールの地下宮殿の一角。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）
２８日、トルコ・イスタンブールの地下宮殿を見学する観光客。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）