ソフトバンクは日本シリーズ第5戦に勝利し、5年ぶり12度目の日本一に輝きました。試合後、ソフトバンク・王貞治会長が“短期決戦”での戦いを振り返りました。

開口一番「本当に勝ててよかった」と安堵感を見せた王会長。

ソフトバンクはCSファイナルステージで2連勝と王手をかけるも、2位日本ハムに3連敗。最終戦までもつれる熱戦を僅差で勝利し、日本シリーズに進出しました。勢いそのままに本拠地開催と、地の利を生かした戦いにしたかった日本シリーズ初戦でしたが、対する阪神に逆転負けを喫していました。

この初戦について王会長は「阪神はやっぱりさすがね、セ・リーグのチャンピオンという戦いをしてきましたしね。こちらはなかなか最初ね、チームの持ち味が出せなかったけど…」と振り返ります。

しかし、続けて「でも戦っているうちに、やっぱり山川(穂高)くんだよね。3本のHRを打って“ヒーロー”が出てきた。短期決戦はヒーローが出た方が勝ちなんで、山川くんの3本のHRが大きかった」とコメント。日本シリーズ記録タイとなる3試合連続HRを放ち、MVPを獲得した山川選手に言及します。さらに最終戦となった5戦目を振り返り「こういう接戦の時はやっぱり、タイムリーとかなんかじゃなくて、やっぱり1振りで決まるケースがあるんでね」と語り、HR攻勢で勝利をたぐり寄せた柳田悠岐選手と野村勇選手の活躍もたたえました。

この賛辞は打線だけにとどまらず、投手陣にも言及。「モイネロはじめ、みんなよく頑張ってくれました。リリーフ陣もフルに投げたような感じで。特に杉山(一樹)くんは2イニングね、見事に抑えてくれましたから」と語り、「勝ってみると、ウチの選手はよく頑張ってくれたなと思います」と笑顔を見せました。