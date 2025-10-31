◇プロボクシング日本スーパーウエルター級王座決定戦10回戦 玉山将弥（帝拳）《10回戦》神風藍（RK蒲田）（2025年11月1日 東京・後楽園ホール）

日本スーパーウエルター級王座決定戦の前日計量が31日、都内で行われ、同級1位の玉山将弥（32＝帝拳）は69・5キロ、同級2位の神風藍（31＝RK蒲田）は69・6キロでともに一発でクリアした。

当初は挑戦者決定戦だったが、豊嶋亮太（29＝帝拳）が王座を返上したことにより王座決定戦に昇格した一戦。玉山は「素直にうれしい。運が巡ってきたのかな」と笑顔。21年12月に日本ウェルター級王者だった小原佳太（三迫）に挑戦して以来のタイトル挑戦。その間は連敗も経験したが「日本チャンピオンになるのが目標だった。次に挑戦するまでやめてたまるか、という気持ちだった。明日は勝ちであれば何でもいい」と4戦ぶりの大一番での初奪取を見据えた。

対するタイトル初挑戦の神風は「ベルトを獲るためにやってきた。全部で上回りたい」と気合十分。24年11月に京原和輝（博多協栄）に初回TKO負けし、日本ミドル級挑戦権獲得を逃してからは、リングネームを「友松」から「神風」に変更。「何か爪痕を残す意味でもつけた。明日のイメージはもうできている」と自信に満ちた表情を浮かべていた。