これほどまでに、2作の映画に対する日本の観客の温度差が違うのはなぜだったのだろうか。『国宝』が日本の実写映画歴代最高記録に迫り、『宝島』の上映が次々と終わっていく今も、筆者の中では答えが出ない。「この映画は沖縄を舞台にしていますけど、日本の物語です。そして皆さんの物語だと思っています」と、映画公開の4か月も前から妻夫木聡が必死で観客に呼びかけた言葉の意味について考え続けている。

【画像】25億の製作費を投じたのに黙殺され…『国宝』と差がついてしまった『宝島』の写真を一気に見る

『国宝』監督が妻夫木聡に『宝島』の感想を

「関わる人たち全員がね、もちろん監督筆頭にさ、かなりこう覚悟というか…ちょっとやりたいとか、これ良さそうだからやりましょうではできない、それくらいのスケール感だし、完成にまで持っていく執念、関わった人たちの全員の執念が、なんか焼き付いてるよね」

2025年9月26日にNHK Eテレで放送された『スイッチインタビュー』EP2の後半で、李相日監督は映画『宝島』の感想を妻夫木聡に語っている。

19日に放送されたEP1から2週連続の対談相手は妻夫木聡。李相日監督の作品には『69 sixty nine』『悪人』『怒り』と3作にわたって重要な役で出演し、監督と俳優としてそれぞれ高い評価を獲得してきた「戦友」ともいえる関係だ。



妻夫木聡 ©時事通信社

「ありがとうございます。まさか見てるとは思わなかった」と妻夫木聡が照れくさそうに言った「まさか」は、この対談の収録時点ではまだ9月19日封切りの『宝島』は公開されておらず、つまり試写か映像資料媒体ですでに見ていたことに驚いていたからなのだろう。

『国宝』と『宝島』の残酷なほどの“格差”

誰もが知る通り、李相日監督の『国宝』は今、まさに邦画実写の歴代最高記録『踊る大捜査線2』の173億を塗り替えようとする、とてつもないヒットを記録している。にもかかわらず、映画祭や舞台挨拶でのコメントなどの断片的なインタビューをのぞいて、李相日監督がテレビでのロングインタビューに応じた機会は少ない。妻夫木聡の熱望で実現した、と言われるこの『スイッチ』での2週連続の対談は、その貴重なテレビ出演のひとつだった。

もしかしたらそれは、興行的な苦戦が予想される『宝島』の宣伝アンバサダーとして苦闘を続けていた妻夫木聡、そして『宝島』という映画への支援の意味もあったのかもしれない。

『国宝』と『宝島』。2作の日本映画は、まるで鏡に映ったように何もかもが対照的だった。日本の伝統、歌舞伎の中で生きる2人の青年を描く『国宝』が静とするなら、アメリカ占領下の沖縄を舞台に、米軍基地を襲って物資を盗み出す「戦果アギヤー」の青年たちを描く『宝島』は動。そして対照的なのは内容だけではなかった。現時点で160億を超える『国宝』の興行収入に対して、『宝島』の興行収入は公開31日を経過した時点で、6億円強。公開スクリーンは次々と減りつつある。

『スイッチインタビュー』の初回、EP1で妻夫木聡が『国宝』の映画的完成度、吉沢亮と横浜流星を筆頭とする俳優陣の演技を繰り返し絶賛したように、筆者も『国宝』の美しい完成度を否定するものではない。興行収入が必ずしも内容の良さに比例せず、良い映画がヒットしないことが珍しくないこともよく知っている。

だがそれでも、これほどまでなのか、と、『国宝』と『宝島』に対する日本の観客の温度差に対する冒頭の問いに心は戻る。『国宝』はあらゆる賞賛と喝采の中でロングランを続け、『宝島』は黙殺と粗さがしのような「批評」の中で興行が打ち切られていく、その残酷なほどの格差が映画の完成度による差だとはどうしても思えないのだ。

『涙そうそう』『ちゅらさん』が描かなかった沖縄の歴史

自ら『宝島』の宣伝アンバサダーに就任し、日本全国のキャラバンに飛び回った妻夫木聡は、この映画の興行的苦戦を予想していたのかもしれない。2006年、彼が同じ沖縄のコザを舞台に長澤まさみと共演した恋愛映画『涙そうそう』は興行収入30億円を打ち立てた。

『宝島』の監督である大友啓史は、2001年に日本中に愛された朝ドラ『ちゅらさん』の演出を手掛けている。しかしだからこそ、それらの作品が何を描いていないか、そして描いていないからこそ本土の観客にヒットしたか肌で感じていたのかもしれない。そして『宝島』はまさに、『涙そうそう』や『ちゅらさん』が描かなかった沖縄の歴史に踏み込んだ映画なのだ。

「なんくるないで済むか、なんくるならんど」映画の予告編で、妻夫木聡演じる主人公はコザ暴動の群衆の中を歩きながら怒号する。「なんくるないさ」は言うまでもなく、『宝島』の大友啓史監督が演出した『ちゅらさん』をきっかけに日本の流行語になったウチナーグチ（沖縄語）だ。原作にも「なんくるないさ」に対する問い直しの描写は繰り返しあるのだが、予告編のこのシーンは大友啓史監督が演出した映画独自のものだ。それは『ちゅらさん』で「描かなかった沖縄」に対する4半世紀を経た返答に思えるシーンだった。

映画の不入りが伝えられ、冷笑的な記事がメディアに躍る中、宣伝アンバサダーとして必死に日本中を回る妻夫木聡の姿を見ると胸が痛んだ。それはまるで窓も扉もない冷たい壁を素手でノックし続ける男を見ているようだった。

妻夫木聡、窪田正孝、永山瑛太、広瀬すず。率直に言って『宝島』の俳優陣は、今の日本映画界の中でも演技力、スター性ともにA代表レベルに近い実力者ぞろいだ。「妻夫木君がやるって決めてたんで、その意志の強さ、覚悟に、じゃあ俺も絶対にやると、どんないい作品が来ても断ってやるわっていう」と永山瑛太が語ったとおり、これだけのキャスティングが実現したのは俳優同士の連帯と信頼、そして妻夫木聡がこの映画にかける情熱が動かした面もあるのだろう。

しかしだからこそ、「これだけのトップ俳優たちがあそこまで情熱をそそいだ演技を見せても客足が伸びない」という現象は際立つ。奇妙な言い方だが、『宝島』が駄作、失敗作であるならむしろ「こうすればヒットしたはず」という救いがあった。しかし、沖縄の怒りが憑依した悪鬼のように荒れ狂う窪田正孝の名演をはじめ、今の日本映画の環境でほとんど考えうるベストの布陣で大衆に背を向けられるとしたら、いったい「沖縄の物語」はどうすれば人々の心に届くのだろうか。

『宝島』という映画に欠点がひとつもないとは言わない。よく感想で言及されるように、ウチナーグチが聞き取れなかったという声は多い。ほぼ標準語にウチナーグチの抑揚だけをくわえた『涙そうそう』と比較すれば、『宝島』は占領下の沖縄で若者たちが話していた、本物のウチナーグチに近い形で台詞が交わされる。しかしそれは監督が「（当初は）試行錯誤しテロップ入れたりしたけど、何やってるんだ、俺？ と思った。分かったフリをして作っちゃいけない、説明する人間になっちゃいけない、という思いで作った」と語る通り、彼らの声に耳を傾け、理解するために注意を向けてほしい、という制作側の意図したものだ。

そして映画を見ながら思うのは、クライマックスで窪田正孝が口にするあまりにも危険な革命計画、アメリカーとヤマトに対する憎悪の言葉に標準語のテロップをつけないことで、大友監督は「ウチナーの声に耳を傾ける気がある観客だけがこのセリフを聞いてくれ」というメッセージをこめたのではないかということだ。

「スタッフやキャストが沖縄出身者ではない」という批判の声もあがった。原作小説の真藤順丈氏も沖縄出身ではなく、（ここからは映画後半のネタバレになるが）コザ暴動など本土の関心が薄かった沖縄史を描いたうえで、オンちゃんという英雄を失ったかつての戦果アギヤーたちが「武力革命」に走ろうとするクライマックスは「当事者でない作り手の勇み足」と批判されかねない危うさもはらむ。

だが、海外の映画の歴史を振り返っても、マイノリティ当事者による表現が受け入れられる前には、その時代のスターが少数者を演じ代弁することでマジョリティの心を動かす段階が必ず存在するのだ。25億の製作費を投じたと言われ、ヒットメーカーである大友啓史監督とスター俳優たちで挑んだ『宝島』の目的も、いつか沖縄出身のスタッフやキャストが沖縄の映画を作る日のために、商業映画の突破口を作ることではなかったか。

SNSで批判された妻夫木聡の発言の“真意”

映画公開の3か月も前、映画の宣伝キャラバンの第1弾として、宣伝アンバサダーである妻夫木聡が大友啓史監督や広瀬すずとともに沖縄を訪れ、地元中学生たちを前に「沖縄の平和と未来」をテーマに特別交流会を行ったことがあった。

「自分たちは生まれた時から、当たり前に米軍基地があって、映画の中では当たり前ではなく、米軍に反発していたことを知り、戦争の憎しみとか悲しみが風化しつつあることを知った」という意見が中学生たちから出る中で、妻夫木聡は「基地があるから生きていけた人もいる。ただの憎しみだけじゃないと思う。実際、当時を知る人は、怒りだけじゃなかったと言っていた。アメリカに対して怒りを持った人もいたけど、アメリカがいるからこそ生きられた人もいたと思う」と中学生に問いかけたのだが、この言葉が記事として切り取られるとSNSで「米軍基地を肯定するのか」と激しい批判を浴びることになった。

原作、映画の内容を見れば米軍基地と現状を肯定する内容であるはずもなく、その反対であることは明白なのだが、「沖縄出身の俳優でもないくせに沖縄の負担を軽く見ている」という批判（その多くは沖縄県民というより本土のリベラルな人たちのものだった）は激しくネットで渦巻いた。

だが、「怒りだけじゃなかった、基地があるから生きていけた人もいる」というのは沖縄を知る人の多くが認める現実である。映画の中でも描かれるが、窪田正孝演じるレイが身を投じる沖縄ヤクザの暴力の世界でも、米兵相手のビジネスで利益を得る組織と闇にまぎれて米兵狩りをする集団の間で抗争が勃発する。経済的な依存だけではない。映画のクライマックスに関わることだが、米兵と沖縄女性の間に生まれた子供、アメラジアンの子供が物語の大きな鍵を握る。『宝島』が描くのはアメリカ、ヤマト、ウチナーが入り混じる、沖縄の混沌とした歴史そのものだ。

映画公開の2か月前に放送されたNHKの朝の番組『あさイチ』では「妻夫木聡がゆく もっと知りたい沖縄 戦後80年特別企画」と題した異例の特集が組まれた。当時放送中だった連続テレビ小説『あんぱん』で主人公の軍の上官を演じて高い評価を得ていた妻夫木聡は、丸木位里・丸木俊の《沖縄戦の図》を常設展示する佐喜眞美術館、そして北谷町に残るクマヤーガマを訪れて壮絶な沖縄戦の痕跡を視聴者に伝えた。

スタジオゲストには妻夫木聡とともに、アメリカ人の母と日本人の父のもとで沖縄に育ったジョン・カビラが招かれ、『宝島』で描かれる米軍の横暴、そして現在も続く日米地位協定の理不尽に触れたのち、「本当の『日本人ファースト』ってこういうことなんじゃないですか」と問いかけた。ジョン・カビラの訴えは切実な重さを持っていたが、左派からは「排外主義を思わせる言葉を使うのか」、右派からは「本当のとはどういう意味だ」と左右双方から糾弾されかねないリスクをあえて取った訴えに見えた。

ジョン・カビラの弟である川平慈英は、少年時代に「おい、ハーフ」「ヒージャー（沖縄山羊）の目」と周囲から容姿への心ない言葉を浴びせられた経験や、父から「おまえはハーフじゃない。ダブル（倍）だ」と何度も説かれた経験を琉球新報のインタビューで語っている。かつて「祖父が米兵なので、沖縄を舞台にした（米軍基地問題を取り上げた）映画には出られない」と語ったことがある日本のトップ女優もいる。

「アメリカがいるからこそ生きられた人もいたと思う」という妻夫木聡の言葉は現状への迎合ではなく、存在としてアメリカ人の血が流れるミックスルーツの人々（そこには米兵の父を持つ玉城デニー現沖縄県知事も含まれる）の現実を誠実に見つめたものだ。だがその言葉は、本土の視聴者にどこまで届いただろうか。

『国宝』とはまた違う、『宝島』が持つ“力”の正体

『国宝』と『宝島』。同じ年に公開された2作の映画は、「宝」という文字をはさんでまるで反転した鏡像のように対照を描いている。国の宝と、宝の島。妻夫木聡が「この映画は沖縄を舞台にしていますけど、日本の物語です。そして皆さんの物語だと思っています」と語ったとおり、宝島の「島」とは沖縄だけではなく、島国である日本列島への問いかけとしての射程を持った言葉だ。

記事冒頭で『宝島』への言及を引用した『国宝』の李相日監督も、かつて妻夫木聡が出演した映画『怒り』で沖縄米兵暴行事件を描いたことがある。その『怒り』で被害者の少女を演じたのが、『宝島』でヤマコを演じた広瀬すずだった。

「なぜあんなに厳しかったのか自分でも思い出せないくらい」「信じてしまうことで失うこともある」と語る李相日監督のもとで、役者として若くしてターニングポイントを迎えた広瀬すずは、かつて沖縄の海のロケで李相日から受け取ったものを『宝島』という映画に届けるような演技を見せている。

映画『宝島』の中では、返還前の沖縄県民立がフェンスの前でデモをするシーンが登場する。広瀬すず演じるヤマコも鉢巻を頭に巻き、シュプレヒコールで叫ぶ。

『戦争反対、基地はいらない』『アメリカ出ていけ』

いまや「沖縄抜きの愛国」に熱狂する日本の観客の前でこのシーンを演じることは、リスクの低い選択ではない。だが自ら李相日監督の『怒り』への出演を熱望してオーディションを受けた10代のころから今に至るまで、広瀬すずは李相日監督が語る「覚悟」のいる作品、激しいエネルギーを要求される作品を好んで選んできた。

李相日監督の『怒り』と大友啓史監督の『宝島』は、広瀬すずと妻夫木聡という俳優によって地下水脈のようにつながっている。

「この映画は沖縄を舞台にしていますけど、日本の物語です。そして皆さんの物語だと思っています」という妻夫木聡の言葉には3つの意味がある。ひとつはいう間でもなく語られてこなかった沖縄の歴史。もうひとつは、その沖縄の歴史を「日本の物語」にしてほしいという思いだ。広島長崎の原爆、東京大空襲は「日本の物語」になっているのに、なぜ沖縄はそうではないのか。

そしてそのあとに妻夫木聡が続けた「皆さんの物語」という言葉には、国を超えてこの映画を届けたいという思いがあるのではないか。「うちらは何人も何人もくるされ（殺され）て、向こうは1人死んだら大騒ぎさ」という広瀬すず演じるヤマコの言葉は、パレスチナをはじめ多くの圧政を知る世界の観客に「これは私たちの物語だ」と思わせる力がある。

映画の興行は終盤になりつつあるが、この時代の日本で作られた『宝島』という映画は未来に残る。「島」も「国」も超えた場所まで、この映画の宝が届くことを願わずにはいられない。

（CDB）