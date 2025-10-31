ロングコートダディ、セルライトスパ、ニッポンの社長、蛙亭という、実力十分の関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト“オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる“関西発コント”を創り上げるユニットコント番組「コント・デ・ンガナ」。

11月3日(月)放送回に出演するゲスト“オモ・ロ・ビト”は、GENERATIONSの中務裕太！ ロングコートダディ・堂前、セルライトスパ・大須賀、肥後、ニッポンの社長・辻、蛙亭・中野とともにコントに挑戦する！

中務が男子100ｍ走に挑戦！のはずが、鍛え抜かれた肉体美を披露！？

中務が挑戦したのは今年陸上で話題となったあのシーンを切り取ったコント。堂前、大須賀、肥後、中野とともに男子100ｍ走に挑戦するかと思いきや、選手紹介のパフォーマンスがやけに長い…。そんな中、中務は鍛え抜かれた肉体美を披露するパフォーマンスでハードルが上がり…!?

【中務裕太コメント】

Q.共演した芸人さんについて、一緒にコントをされてみていかがでしたか？

芸人さんは普段からコントやられてるんで、始まった時に役にスッと入り込む感覚を近くで感じて、やっぱりプロは違うなと思いました。でも本当に楽しくて、もっと自分もコントをやってみたいと思ったので、また呼んでいただきたいです！今回は面白すぎて、コントの途中でも、思わず素の自分で笑いそうになってしまって…。次にコントする時は、もっと入り込めるように頑張ります！！

Q.視聴者の皆さまへ見どころを教えてください！

僕のファンの中ではすでにお笑い担当になってきてますし、僕自身関西人でお笑いがもともと大好きなので、コントに挑戦している僕の姿を見て笑ってもらえるのが一番嬉しいです！ぜひ楽しみにしていてほしいです！

ニッポンの社長・ケツが銀行強盗の人質で血まみれに

また、11月3日(月)の放送回では、他にも3本のコントを放送予定。ロングコートダディ・兎演じる、正論すぎてなんかイラっとくる正義のヒーロー・ナンマンに新たな仲間・カレ～おじさんが加わる続編や、ニッポンの社長・ケツがセルライトスパ・肥後演じる銀行強盗の人質となってしまう緊迫のコントなど、次作も笑いたっぷりでお届けします！お楽しみに！

【放送情報】

月よるビッグバン「コント・デ・ンガナ」

2025年11月3日(月) 深夜0時～深夜0時30分

（放送終了後、TVer・ABEMAで見逃し配信）

