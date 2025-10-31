自らデザイン・製作した義眼を装着、その自身の姿や製作の経緯を映像化して作品として発表しているアーティストのRib（リブ）さん（31）。そんなRibさんに、3回にわたりインタビュー。1本目は、そもそも義眼とはどういうものなのか、そしてRibさんが変化を望む“義眼業界”の現状についてうかがいました。（全3回の1回目／つづきを読む）

Ribさん ©︎文藝春秋 撮影・細田忠

義眼を表現に変えたアーティストRibさん

――片目を失明した著名人といえば、樹木希林さん、デヴィッド・ボウイ、この秋に始まった朝ドラ『ばけばけ』に登場するヘブンのモデルとなったラフカディオ・ハーンもそうです。そして義眼のユーザーには「おすぎとピーコ」のピーコさんがいらっしゃいます。以前どこかで耳にしたピーコさんの発言で、義眼について想像していたのですが、実際に見るのは初めてです。

Ribさん（以下、Rib） 健常の方はなかなか間近で見る機会がないですよね。

――Ribさんデザインの義眼がこうして箱に集まっていると、カラフルに輝いて、宝石箱のように美しいです。現在、Ribさんは義眼アーティストとして活動していらっしゃるんですよね。

Rib 最近では“義眼”を除いて、単にアーティストと名乗っています。義眼アーティストと名乗ると「提供している側」だと誤解されてしまうことがあるんです。私の場合、他者に提供するのではなく、自分自身の表現として発信しています。そうすることで世の中のさまざまなことを変えていきたくて。

自分で義眼を作る技術はありますし、自分で義眼工房を開こうと考えていた時期もあったんですけど「その前にやるべきことがある」という考えに至り、工房を開くのはいったん置いておくことにしました。そして今は「発信すること」に注力しています。

――どんなことを発信していらっしゃるのでしょうか。

Rib まず第一に、私は片目失明者への社会的支援や制度整備が進むことを強く望んでいます。

“片目失明者”というだけでは、原則、障害認定の対象にはならないのが今の社会制度です。失明して萎縮した眼球が残っている場合、「被せ義眼」というものを使用するのですが、この「被せ義眼」が保険適用外となっているのが現状です。

社会的な補助がないために、高額な費用を自己負担せざるを得ない片目失明者はとても多いんです。こうした社会制度上の不均衡が、正しく改められるべきだと考えています。

選択肢はほとんどないのに高額な義眼

――「片目失明者」への支援は、現状足りていないんですね。

Rib 一方で、義眼を製作している会社や工房では、長年、生活の中で違和感のない仕上がりを第一に、見えている目“晴眼”を忠実に再現するよう製作を行っています。

それによって、多くのかたが安心して社会生活を送れるようになったことは、とても意義があると思います。ただ、デザイン性や個性を取り入れた義眼を選択することが、現状ではほとんどできません。それに「被せ義眼」の多くは保険の適用対象外で、自費で製作すると十数万円ほどかかります。

――かなり高額ですが、どれくらいの期間使えるものなんでしょうか。

Rib 耐用年数はおよそ2年とされているので、2年ごとにそれだけの費用を負担することになります。それだけ自己負担が求められるのであれば、せめて自分の好きなデザインを選べるようにしたい。それが私の発信活動における原点です。

そして、私1人が義眼を提供する側として活動を広げても、今の社会の仕組みがそのままであれば、結局は私の世代で終わってしまう。それならば私自身は、制度や社会の構造そのものを変えていくことに力を注ぎたいんです。

私の発信に共感したり関心を持ってくれたりする人たちとつながって、医療や福祉、デザインといったさまざまな立場の者同士で協力し合える環境を作る……長い目で見ればそれこそが大きな変化に結びつくと考えています。

――Ribさんの作品のようにデザインされた義眼が選べるような社会が理想なんですね。

Rib 何よりまず私が一番に願っているのは、社会保障制度が変わってくれること。それで片目失明者への支援や義眼に関する制度が整えば、ようやく義眼を選ぶ自由や安心が生まれると思うんです。そのうえで、大手の義眼製作所がより多様なニーズに応えられるよう変化してくれたらと考えています。

必要でも「美容目的」とされてしまう現状

――「被せ義眼」という存在も初めて知りました。

Rib 「被せ義眼」は、美容目的として扱われるケースと公的補助の対象になるケースで、細分化されています。たとえば、眼球が残っていて、もう片方の目の視力に異常がないようだと、障がい者という扱いにならず、2年おきに十数万円もかかる義眼が全て自己負担になります。一方で、たとえばその後、もう片方の目の視力が落ちて0.6以下になると「補装具費支給要件」に当てはまるので支給があるんです。

――うーん。「視力0.6以下」とか、基準が細かいんですね。

Rib そうなんです。あとは労災によるものであれば支給されるとか。そういうさまざまな条件で細分化されて、取りこぼされているのが、残された目の視力が一定以上あり、失明した眼球自体が残っている片目失明者です。

眼球を全摘出している場合は「義眼が眼窩の保持に必要」ということになる。けれど実際は、萎縮した眼球が残っている場合でも、眼窩の保持という意味では絶対に義眼が必要です。それでも「美容目的」という扱いにされてしまうのが現状なんです。

SNSを通して感じる片目失明者への無理解

――片目失明者の方の現状をお聞きすると、意外なことが多いです。それにRibさんのXを追って、片目失明者がびっくりするような偏見に晒されていることも初めて知りました。

Rib リプライが酷すぎて笑っちゃうこともありますね。

私が好きな書籍『誰のためのアクセシビリティ？ 障害のある人の経験と文化から考える』（田中みゆき著）に書かれていることなのですが……この世界ってマジョリティのために作られていて、多くの人にとって開けられないドアはないし、行けないところもない。たとえアクセスできない何かがあっても、時間をかけていずれは解消されていく。一方でマイノリティに属する人の悩みは、そもそも「発見すらされていない」というところがあるんです。

だから、私はそれを知ってもらうために活動をしている、というところがあります。

――ご自身が活動されることで、発見されていない悩みを知ってもらおうと。

Rib はい。でもそうやって義眼ユーザーへの理解を深めようと活動をしてきたけれど、SNSを通して改めて「ああ、まだまだだな」と感じることが多々あります。

私は顔出しして活動しているので、どうしても誹謗中傷というのがつきまとってくる。ただ、こういう活動をする前から嫌な言葉を浴びせられることも日常的にあったので、片目失明者のかたは大なり小なり、同じような経験をしてきていると思うんです。

