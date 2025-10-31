〈「眼球全摘出しろ、しないなら甘えだ」という声も…片目失明者・Ribさん（31）が明かす、変化を望む“義眼業界”の現状〉から続く

【画像】「暗闇で青く光る目…」片目失明者・Ribさん（31）が装着する驚きの義眼を見る



©︎文藝春秋 撮影・細田忠

◆◆◆

思春期に大人から浴びせられた理不尽な罵詈雑言

――片目失明者として記憶に残る体験をお聞かせいただいてもよろしいでしょうか……？

Ribさん（以下、Rib）私は20歳で初めて義眼を身に着けたんですけど、それまでは失明した方の目を眼帯や前髪で隠していました。素の状態、義眼を着けてない白濁した眼球を出した状態だと、公共空間から排除される。そういう経験をいっぱいしてきました。

すごく極端な例で言うと、高校生の私がとあるホテルの結婚式場のアルバイトの面接に行ったときのことなんですが……応募要項には表方も裏方もあって選べるよ、とあったので、何かしらできる仕事があるんじゃないかと思って応募しました。

それで通用口から入って、面接官の方に「本日面接していただく者です。よろしくお願いします」と挨拶をしたら、こんにちはの一言もなく、第一声が「その前髪上げてくれない？」と。それで前髪を上げたところ……そこからもう罵詈雑言を浴びせられて。多分そのかたはストレスが溜まっていたのかもしれません。端的にいうと「君みたいなモンスターは、うちみたいな高級な場では働けない」と。

――えっ？ 「モンスター」と言ったんですか？

Rib そうなんです。醜いという意味合いで「モンスター」という言い回しでした。

――大の大人が、高校生にそんな言葉を。

Rib 極端な例ではあるんですけど。このときは大号泣しました。

ガラスの破片を浴び、1週間放置されて

――多感な思春期にそんな体験をされたんですね。そもそも子ども時代にケガをして失明されたとのことですが、どういう状況だったんでしょうか。

Rib あまり思い出したくないことではあるんですが……ざっくりお話しします。

――恐縮です。お話しいただける範囲で。

Rib 失明したのはおそらく1歳から3歳の間だと思うんですけど、何歳だったのか、正確な年齢はわかりません。わかっているのはガラスを顔面に浴びたことと、病院に行って治療が受けられるまで1週間かかってしまったということ。つまり1週間眼球にガラスが刺さった状態で、放置されていたわけです。

そうした環境を抜け出したのが12歳くらいのときで、そこまでの記憶はちょっとぼんやりしています。それ以降は親族宅に移り住むことができて、割と平穏な生活ができるようになったんですが、子ども時代の家庭環境の影響でやや混乱した10代を過ごし、ようやく自分の人生に少し余裕が出てきたのは19歳か20歳くらい。その頃にやっと「義眼を作りたい」と思うようになったんです。

20歳まで障害者手帳をもらえることを知らずにいた

――苦しい幼少期をお過ごしになったんですね。義眼についてはユーザーになる以前からご存知だったんですか？

Rib 私は、生活できる程度の視力はあるんですが、もう片方の目も視力があまり良くないんです。それで「障害者手帳をもらう要件に当てはまっているよ」と眼科医の先生が教えてくれたのが、ちょうど20歳のときでした。

それまでは「片目失明だから、あなたは障害者手帳は取れないよ」と、まわりの大人が言っていたので、そうなんだと思い込んでいたんです。でも取得要件に当てはまっていると知って、20歳のときに障害者手帳を取得しました。

――そうすると20歳くらいから、アーティストの道に進まれたのでしょうか。

Rib まだです。19歳20歳あたりで義眼の勉強は始めていたんですけど、その一方で「堅実に生きよう」と思っていたので「大企業の総合職に就職して、安定した人生を送るぞ」と考えていました。

「手がかからない障がい者」として企業に求められて

――20歳の時は学生だったのでしょうか。

Rib そうです。エンジニア系というか、工学系の学生。安定して食べていけるようにと考えて、プログラミングを学んだりしていました。

それで大学を卒業し、就職しようという段階で障害者手帳を取得したので「障がい者を求めていて、かつ健常の方と区別なく働ける就職先」を探したんです。就活してわかったのが、企業に都合の良い障がい者が求められているということでした。

私の場合、片目が見えなくて、もう片方の目も視力が良くないから障害者手帳がもらえる。でも白杖も介助も必要がないし、特別な設備もいらない。当時は、私自身というより、そういった面で求められているなと感じていて。

就活していたのが2017年だったのですが、ちょうど2018年4月から障がい者の法定雇用率が少し上がるタイミングだったんです。それで障がい者を求めている企業が多かったんですね。

――障がい者枠の雇用だと、お給料がやや低めになるんでしょうか？

Rib 私は給料に差がない就職先を探しました。企業としても、総合職として働けるくらい能力があって、かつ手がかからない障がい者を求めていたんです。ところが、私がそれに迎合し過ぎてしまったようで「私、全然手がかからないです、大丈夫です」みたいな雰囲気になってしまった。

「大きい会社に入れたんだから頑張らなくちゃ」という上向きの気持ちで働いていたんですが、とはいえ、片目でパソコン作業をするので正直きつい。本来、一定の時間ごとに休憩が必要なんですけど「いや、頑張れます」みたいなことを言ってしまって……いよいよキツくなってきたな、と休憩を取るようにしたら「あなた、ちょっと休憩に行きすぎじゃない？」みたいなことを言われてしまった。

さらに、ノートパソコンみたいな小さな画面で作業するのはつらいので「大きめのモニターが必要なんです」とお伝えしたら、年功序列で「あのベテランの◯◯さんがモニターなんて使っていないんだから、あなたにあげられるわけないじゃない！」と言われてしまって。「あれ、私、障がい者雇用で入ったはずなんだけどな」と。

「望むデザインの義眼が欲しい」という気持ちのたかぶり

――そういう状況だと、会社の対応が変わることは期待できない気がしますね。

Rib はい。愚痴っぽくなってしまうんですけど、業務量も過多気味でした。

それに、かわいがってくれた祖母が危篤になる直前、肺に水が溜まってしまって、もう数日で危なくなるかもというので「お見舞いに行きたいのでお休みをください」とお願いしたら「そんなことくらいで休む？」みたいな空気になって。

――有給休暇をもらえない感じですか？

Rib もらえるんですけど、有給休暇についてなんの権限もない社員の人がすごく嫌味を言ってきたりとか。いわゆる御局様が幅を利かせているんです。

――あまりいい環境じゃない職場ですね。

Rib 会社から「手のかからない、お手軽な障がい者」みたいな枠にギュウギュウ押し込まれているような感覚があり「自分には合わないな」と感じていました。

こういう会社員生活から逃れたいという気持ちが生まれ、それで「保険適用できなくても、自分が望んでいるデザインの義眼が欲しい！」という気持ちがたかぶっていったんです。

デザインされた義眼に憧れた「意外なきっかけ」

――ご自身の希望するようなデザインの義眼を、初めて作ることができたのはいつごろですか？

Rib 2021年の1月、27歳のときです。18歳か19歳くらいの頃に、ある映画を観て「こんな義眼が欲しい！」と強く思ったんです。そんな風に憧れてから、実際に理想の義眼を手にするまで、ずいぶん長い時間がかかりました。

――オリジナルの義眼を作るきっかけが、映画だったんですか？

◆◆◆

