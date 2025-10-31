〈「眼球にガラスが刺さった状態で、1週間放置され…」片目失明者・Ribさん（31）が語る、幼少期のケガと思春期に浴びせられた罵詈雑言〉から続く

自らデザイン・製作した義眼を装着、その自身の姿や製作の経緯を映像化して作品として発表しているアーティストのRib（リブ）さん（31）。そんなRibさんに、3回にわたりインタビュー。デザインされた義眼を作りたいと思ったのは、ある映画のキャラクターに惚れ込んだのがきっかけだったそう。インタビューの3回目は、デザイン義眼を作るまでの道のり、そしてRibさんのこれからの活動などについてうかがいました。（全3回の3回目／はじめから読む）

【画像】「暗闇で青く光る目…」片目失明者・Ribさん（31）が装着する驚きの義眼を見る



Ribさん ©︎文藝春秋 撮影・細田忠

◆◆◆

――オリジナルの義眼を作るきっかけが映画だったとのことですが、どんな作品でしょうか？

Ribさん（以下、Rib） 『ラスト・アクション・ヒーロー』（1993年）です。10代の頃、私は現実逃避というか、映画や小説に没頭することに幸せを感じている時期があって。なかでもこの『ラスト・アクション・ヒーロー』というシュワルツェネッガーが出ている映画が大好きだったんです。

どんなストーリーかと言うと、映画の世界に入っていけるという魔法のチケットがあって、小学生の少年の主人公が、それを使って映画の中に入っていくという。この作品に義眼の悪役が登場するんですけど、最初のシーンはニコちゃんマークの義眼を着けている。その義眼が登場するごとに変わるんです。それが大好きで！

――映画の登場人物に触発されて、それが作品作りにつながっていくんですね。

Rib そうなんです。それから、映画についての余談なんですけど、中学のとき、転校した先で「どこからきたの？」とかいろいろ聞かれ、その中で12歳までのことを聞かれると、昏倒してしまうことがあって。

――トラウマが原因でしょうか。

Rib ぼんやりしている記憶を「聞かれたから思い出さなきゃ、思い出さなきゃ」と馬鹿正直に自分自身を追い詰めていたんです。嘘も方便という発想がなかったんですね。

ところが『ダークナイト』（2008年）という映画を観たら、ヒース・レジャー演じるジョーカーが「顔に傷がある理由を教えてやろうか？」って言うんですけど、毎回話すことが違うんです。「親父にやられたんだ」とか「妻を笑わせるために自分でやったんだ」とか。それを観て「これだ！」と思いました。「同じことをやればいいんだ。本当のことを言う必要はないんだ」と気づきました。

――そうやって、映画からさまざまなことを吸収されたんですね。

Rib 映画はいろんなことを教えてくれました。それに映画を観ている間は没入できるし、映画の中に憧れの存在ができると、生きることが楽しくなる。だから映画がとても好きなんです。

それで、『ラスト・アクション・ヒーロー』の登場人物みたいな義眼が手に入ったら……とかなり以前から思っていて。そのうち、そういう義眼を作ってくれるところがないか探し始めたんです。18歳19歳くらいの割と早い段階から。

――義眼ユーザーになる前から、憧れのデザインの義眼を探し求めていたんですね。

Rib はい。でもどこからも「作ってない」「作れない」って言われてしまって。20歳でやっと作れたのが、ノーマルなタイプの義眼でした。

ノーマルタイプの義眼は「とてもよくできてるな」と感心したけれど…

――自費だと十数万かかるんでしたね。

Rib 私は障害者手帳を取得できたので「補装具支給券」というものをいただけました。たまたま私は、もう片方の目にもハンデがあるから要件に当てはまり、ある程度の資金で義眼を作れたんです。

――初めての義眼はどうでしたか？

Rib 初めて義眼を着けてみたとき、外見がすごく変わるので「とてもよくできてるな」って感心しました。一瞬、すごく嬉しかったです。でも……その次に思ったのは「やっぱりもう少しお金がかかっても、希望の条件で作りたかった」ということ。作ってくださった業者のかたにも聞いてみたんですけど「そういうのは無理です」って言われて。

カラーコンタクトに合わせて瞳を少し大きくしてほしいっていうのもだめ。だから、もう片方の目にカラーコンタクトを着けると、片方だけスッピンみたいな感じになってしまう。

――当然、義眼にカラコンを重ねるなんてことは……。

Rib できないです。カラコンが乾いてバリバリになって、まぶたも義眼も傷つけてしまいます。

――初めて希望の義眼を作れたのは27歳とのことですが、どうやってそこに辿り着いたのでしょうか。

「美しい眼が欲しい！」強い思いで完成させた“星空みたいな義眼”

Rib 20歳のときから、海外で働いている義眼技師の方に連絡をとって、学びました。でも遠隔でのやり取りだとうまくいかないところも多くて。プラス就職や仕事の悩みもあったので、全集中できず、うまくいかないことが続きました。

でも就職した会社で苦しくて押しつぶされそうになったとき「健常の人には着けることのできない、美しい眼がどうしても欲しい！」という強い思いが再燃して、海外の技師の方に「どうしても求めている義眼が作りたいから、あなたの国に行ってもいいでしょうか？」と意思強めの言葉で連絡を取ったら「来てもいいけれど……ちょうど今度、日本で義眼工房を開く知人がいるから、そっちの方がいいでしょう」とある工房を紹介してくれたんです。

――海外から日本に。一気に距離が縮みましたね。

Rib その工房に行って相談をしたら「自分はデザイン的な義眼を作るのは初めてなので、うまくできるかはわからないけど、一緒に試行錯誤しながら頑張りましょう」って言ってくださったんです。

そのかたとやりとりをしながら、初めてのデザイン義眼が出来上がって。2021年の1月に完成したのが、星空みたいな義眼です。それを着けたとき「やっとなりたいと思っていた姿になれた！」と感慨深さを感じ、すごく明るい気持ちになりました。……それで、気づいたら職場に「退職します」って伝えていました（笑）。

「これを欲しがっている人は世の中にたくさんいるだろうな」「それなら人生、そっちに振り切ってみよう」と考えたんです。そうやって行動することをきっかけに、義眼作りを教えてくださったり協力してくださるかたも見つかって、自分の技術も磨いていくことができるようになりました。

全工程、自身で完結しているRibさんのオリジナル「光る義眼」

――現在はRibさん1人で義眼づくりの全工程を完結できるんですか？

Ribさん 光る義眼については自分だけで完結しています。私がコンテストで受賞した作品が大きく3つあって、1つが最初の星空みたいな義眼、1つが光る義眼。

最新の、現在展示されている星のマークの義眼は、1カ月という短い製作期間で作品を仕上げなくてはいけなかったので、自分1人では厳しいと思い、以前お世話になった工房で設備をお借りしながら、協力いただいて作りました。

――今までのRibさんの受賞歴を簡単にお聞かせいただけますか？

Rib 2022年の12月に「CREATIVE HACK AWARD」でグランプリをいただきました。これは「既成概念を打ち砕くもの」であれば、どんな作品でも応募できるというアワードなんです。ちょうど応募時期に、初めて自分でデザインした義眼ができたばかりでしたので「この義眼をもとに、発信活動をしていきます」という決意も記載して応募しました。

――「活動する」という意味合いも含めての受賞なんですね。

Ribさん そうです。作った過程や、作品の意義なども含めて審査対象なんです。

そのあとオーストリアで行われている世界的なメディア・アートの祭典「アルス・エレクトロニカ」で行われるコンテストの「インタラクティブアート・プラス」というカテゴリで、光る義眼で「優秀賞」実質、準グランプリに当たる賞を受賞しました。このとき、現地での授賞式に招待いただいたんですが、妊娠していて臨月だったので、残念ながら出席できなかったんです。

――オーストリアに。

Ribさん 行きたかった！（笑）

――ですよね！ 応募は外国語で？

Ribさん 英語です。妊娠中のつわりと闘いながら作品を撮影して応募しました。

新たなアートコンペ受賞を弾みに、続いていくRibさんの活動

――そして今まさに選考を兼ねた展示が開催中とのことですが。

Ribさん はい、六本木の東京ミッドタウンでの「TOKYO MIDTOWN AWARD」というアートコンペで、今月グランプリを受賞しまして、作品と制作風景などが大きなモニターで見られる映像を出展中です。11月9日までパブリック投票もあるので、観て気に入っていただけたら、投票いただけると嬉しいです。

――近年とてもノっているRibさんですが、これからやりたいことは、インタビューの最初にうかがったことと変わらないでしょうか？（#1参照）

Ribさん はい。マイノリティの立場から見た今の社会の不均衡さを埋めていきたい、改善していきたいというところが大きいです。これからもアーティストとして活動しながら、発信を続けていきたいと思います。

（市川 はるひ）