新潮社は同社のWebマンガサイト「くらげバンチ」の12周年を記念したスペシャル企画を実施している。

本企画では、10月31日より連載開始の「漫画8050」をはじめとした6作品の新連載や東元俊哉氏らによる記念読み切り20連弾、「少女終末旅行」つくみず氏の12周年記念描き下ろしイラスト掲載、Wプレゼントキャンペーン、「第2回くらげバンチ作画漫画賞」の開催決定など5つの企画が進行している。

新連載6本立て

第1弾には林真理子氏の「小説8050」を佐久間力氏がコミカライズした「漫画8050」が登場。“引きこもり”息子を抱えた家族の絶望と再生を描いた作品となる。

新連載スケジュールは以下の通り。

・11月7日スタート：「古葉くんは恋がワカらない」

・11月11日スタート：「景虎君はもどれない」

・11月21日スタート：「異世界帰りの元勇者 ～女神の力で持ち帰ったアイテムで現代ダンジョンをソロ攻略するはずが何故かパーティーを組んでます～」

・11月28日スタート：「怪異の介護」

・12月19日スタート：「ブラガール」

記念読み切り20連弾

作家陣は東元俊哉氏、豊田悠氏、奥谷通教氏、井田ヒロト氏、藤栄道彦氏、篠丸のどか氏ほか。10月31日より20作品が公開予定。

「少女終末旅行」つくみず氏 最新情報

つくみず氏による12周年記念描き下ろしイラストが掲載。また、2026年連作短編スタートの情報も公開。

Wプレゼントキャンペーン

連載作家陣による直筆サイン色紙とオリジナルTシャツおよびステッカーが合計100名に当たるキャンペーン。

第2回くらげバンチ作画漫画賞 開催決定

今回の課題はプロットとイメージイラスト。

・課題1：プロット「今日から始める幼なじみ」帯屋ミドリ氏・イメージイラスト「女騎士とケモミミの子」たーぼえんじん氏

・課題2：プロット「悪女アリシアの救国レシピ」田井ノエル氏・イメージイラスト「彼方よりの花嫁」片倉みっき氏

