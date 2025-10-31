ABS秋田放送

日本各地のおいしい「食」が勢ぞろいする恒例の催しが、秋田市の百貨店で始まりました。

初日の31日は開店前から列ができ、買い物客でにぎわいました。

西武秋田店で始まった「ABS全国グルメフェスタ」。

ふわとろ玉子のオムライス弁当に、

繊細な和栗のクリームをふんだんに使ったモンブラン。

北は北海道から南は福岡県まで、26の名店が集結しています。

実演販売や試食もあり、舌鼓を打ちながらお気に入りの逸品を購入することができます。

訪れた人
「めっちゃおいしいです！」

店員
「プリンアラモードです」

特別に試食させてもらいました。

まずは高級スイーツの老舗です。

関向アナウンサー
「プリンすごい、ずっしり。んまい…うわ、プリンめちゃめちゃ濃厚です。ずっしりしてるのにドロンフワンと口の中でとけました一瞬で。」

続いては、お隣、山形の焼きたてパン。

フランス産のバターをたっぷり使ったクロワッサンが人気です。

関向アナ
「うわ～すごい、色！かわいい」

キイチゴの生地を巻き込んでいて、鮮やかな色が特徴です。

関向アナ
「最初にフランボワーズのかる～い甘酸っぱさですね そのあとにバターの香りがふわーっときます」「中にチョコとジャムかな～～いろんな味がする。すごい。かわいいとおいしいが成立している」

そして、兵庫からは中華の名店が登場です。

関向アナ
「ゆでたてです。熱い、しゃべれない、おいしい」

訪れた人たちは思い思いにお気に入りの商品を探し求めていました。

関向アナ
「何を買ったの？」
訪れた人
「だんご」
関向アナ
「どんなお団子？」
訪れた人
「さんしょくだんごと～きりたんぽ…あれ、違った違った」

訪れた人
「アナゴのお弁当とモンブラン」
関向アナ
「いつたべますか？」
訪れた人
「きょう朝ごはん抜きできましたので」
関向アナ
「帰ってすぐもしかして」
訪れた人
「 そうそう。滅多に出られないので来てみました」

訪れた人
「にかほ市から」
関向アナ
「何を目当てに？」
訪れた人
「クリームブリュレ。スイーツ目当てに、ふふ」

日本各地のおいしい「食」が勢ぞろいしたABSグルメフェスタは、来月10日月曜日まで秋田市の西武秋田店で開かれています。