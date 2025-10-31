J2降格の湘南「新たな指揮官を迎える決断をいたしました」4年超指揮した山口智監督の退任を発表
湘南ベルマーレは31日、山口智監督(47)が今季限りで退任すると発表した。
山口監督は21年よりトップチームコーチとして湘南のスタッフに入閣。同年9月に監督に昇格し、4年以上に渡って指揮を執ってきた。
しかし今季の湘南は序盤戦から厳しい戦いを続け、今月26日の福岡戦に敗れたことで、18位以下が確定。2017年以来のJ2降格が決まった。
公式サイトでは坂本紘司代表取締役社長がコメントを発表。「クラブがこれまで培ってきたアイデンティティに新たなサッカー文化を融合させ、選手を成長させながら勝利を目指すという、大変難しいミッションに果敢に挑戦し続けてくださいました」「クラブとしては、これからも成長を続けるため、新たな指揮官を迎える決断をいたしました。山口監督のこれまでの歩みに敬意を表するとともに、今後のご活躍をクラブ一同、心よりお祈り申し上げます」などと山口監督への感謝を語った。
山口監督は21年よりトップチームコーチとして湘南のスタッフに入閣。同年9月に監督に昇格し、4年以上に渡って指揮を執ってきた。
しかし今季の湘南は序盤戦から厳しい戦いを続け、今月26日の福岡戦に敗れたことで、18位以下が確定。2017年以来のJ2降格が決まった。
公式サイトでは坂本紘司代表取締役社長がコメントを発表。「クラブがこれまで培ってきたアイデンティティに新たなサッカー文化を融合させ、選手を成長させながら勝利を目指すという、大変難しいミッションに果敢に挑戦し続けてくださいました」「クラブとしては、これからも成長を続けるため、新たな指揮官を迎える決断をいたしました。山口監督のこれまでの歩みに敬意を表するとともに、今後のご活躍をクラブ一同、心よりお祈り申し上げます」などと山口監督への感謝を語った。