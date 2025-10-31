韓国代表CBがルヴァン決勝欠場へ…負傷者相次ぐ広島を支える24歳DF山崎大地「何としてもタイトルを」
サンフレッチェ広島は31日、国立競技場でルヴァンカップ決勝・柏戦(11月1日)の前日練習を行い、今夏の加入後J1リーグ戦8試合に先発出場してきた韓国代表DFキム・ジュソンが欠席した。キムは今月25日に行われた前節・横浜FM戦の試合終盤、左膝の打撲でプレーを中断しており、ルヴァン杯決勝の欠場が決定的。3バックの顔ぶれに変化がありそうだ。
有力な選択肢は直近のJ1リーグ戦でボランチ起用が続いていたDF塩谷司を最終ラインに戻し、DF荒木隼人とDF佐々木翔との3バックを組ませるというもの。その場合、顔面骨折からの回復途上でフェイスガードを着けながらプレーするMF田中聡、同じく負傷明けのMF中島洋太朗やMFトルガイ・アルスランらボランチ陣のコンディションが鍵となる。
もう一つの選択肢は、AFCチャンピオンズリーグ(ACLE)との連戦でCB陣に休養を与える際に出場機会を掴んできたDF山崎大地の起用だ。昨年3月に負った右膝前十字靭帯と半月板の大ケガから復帰を遂げた山崎は9月12日、国際Aマッチウィーク明けの京都戦で荒木に代わって今季初先発を果たすと、同27日の福岡戦、前節の横浜FM戦でもフル出場していた。
31日の前日練習後、取材に応じた山崎は「どんな立ち位置であれ、チームのためにやるのは変わらない。いい準備をしたい」と意欲を口にした。
2022年の前回ルヴァン杯優勝時は順天堂大4年時。カップファイナルは「大学リーグの試合後に画面で見ていても興奮したので、実際にその場にいるのはまた全然違うと思う。自分もその場に立ちたい」と思い描いていた大舞台だ。
何より、中高時代を過ごし、大学経由で帰ってきた地元クラブに栄冠をもたらせる絶好のチャンス。期待の24歳は「サッカー人生、決勝に行くというのは最初で最後かもしれないという思いでやっている。当たり前じゃないというのをしっかり認識して、何としてもタイトルを取れるようにやりたい」と力を込めた。
(取材・文 竹内達也)
