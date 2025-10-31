木村佳乃、最近見た映画は『国宝』 映画愛語る
俳優の木村佳乃が31日、日本最大規模の子ども国際映画祭『第32回 キネコ国際映画祭』のオープニングセレモニーに登場。最近、人気の映画『国宝』を見たことを明かした。
【全身ショット】絵になる…雨の中バツグンのスタイルを見せた木村佳乃
子どもの頃から父親に連れられ、映画を見に行っていたという木村。壇上で最近見た映画を聞かれると、「話題になっている『国宝』を見ました」と紹介。2024年に公開された洋画『リアル・ペイン〜心の旅〜』が個人的に大好きだといい、「将来、うちの娘たちにもぜひ見てもらいたい」と話した。
セレモニーには木村のほか、ジェネラル・ディレクターの戸田恵子、エグゼクティブ・ディレクターの中山秀征、チーフ・プログラミング・ディレクターの横山だいすけらが出席した。
映画祭は11月4日まで、東京・二子玉川ライズ スタジオ＆ホールなど5会場で開催される。
