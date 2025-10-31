＝LOVE大谷映美里、フリルミニスカのメイドコス公開「アイドルの完成形」「破壊力すごい」の声
【モデルプレス＝2025/10/31】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が10月30日、自身のInstagramを更新。メイドコスチューム姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース27歳美女「アイドルの完成形」フリルミニスカのメイドコス
大谷は「お話し会で着たメイド服だよ〜」とつづり、青と白を基調にしたフリル付きのメイドコスチューム姿を披露。鏡越しのセルフィーで椅子に座った大谷が脚を組んでアンニュイな表情を見せており、コンパクトなトップスで美しいウエストラインとフレアスカートとニーハイソックスで美しい脚を際立たせた装いとなっている。
この投稿には「可愛すぎる」「なんでも似合う」「可愛くて色っぽい」「破壊力すごい」「まさにアイドルの完成形」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュース27歳美女「アイドルの完成形」フリルミニスカのメイドコス
◆大谷映美里、ハロウィーンにメイド姿披露
大谷は「お話し会で着たメイド服だよ〜」とつづり、青と白を基調にしたフリル付きのメイドコスチューム姿を披露。鏡越しのセルフィーで椅子に座った大谷が脚を組んでアンニュイな表情を見せており、コンパクトなトップスで美しいウエストラインとフレアスカートとニーハイソックスで美しい脚を際立たせた装いとなっている。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「なんでも似合う」「可愛くて色っぽい」「破壊力すごい」「まさにアイドルの完成形」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】