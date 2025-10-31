地域を元気に！「ハロウィーンパレード」メイクのプロを目指す学生が技術生かして仮装《長崎》
10月31日は、秋の収穫を祝う欧米の伝統行事「ハロウィーン」です。
長崎市にある美容専門学校の学生たちが、個性豊かな仮装でまちを練り歩きました。
顔を白く塗ったり、タトゥーシールを貼ったり。
（学生）
「楽しいです」
（学生）
「メークが好きなので、かわいくしたい」
長崎市の県美容専門学校の学生たちが、ハロウィーンパレードに向けた準備を進めていきます。
人気のキャラクターや今年ならでは、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」も。
日ごろ学校で学んでいるメークなどの技術を生かします。
（県美容専門学校 上野 広大 教員）
「地域の人に元気になってほしい、普段から元気いっぱいの生徒の様子を見てほしいという思いで、毎年行っている」
仮装した学生たちが、いよいよ街へ繰り出します。
近所の人たちに、ペットの犬も、興味津々です。
（近所の人）
「素晴らしい。みんなそれぞれ工夫していて、見ていて楽しい」
（保護者）
「100点満点の120点です！」
学生たちは思い思いの仮装で、ハロウィーンを楽しんでいました。
（学生）
「ハッピーハロウィーン」