10月31日は、秋の収穫を祝う欧米の伝統行事「ハロウィーン」です。

長崎市にある美容専門学校の学生たちが、個性豊かな仮装でまちを練り歩きました。

顔を白く塗ったり、タトゥーシールを貼ったり。

（学生）

「楽しいです」

（学生）

「メークが好きなので、かわいくしたい」

長崎市の県美容専門学校の学生たちが、ハロウィーンパレードに向けた準備を進めていきます。

人気のキャラクターや今年ならでは、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」も。

日ごろ学校で学んでいるメークなどの技術を生かします。

（県美容専門学校 上野 広大 教員）

「地域の人に元気になってほしい、普段から元気いっぱいの生徒の様子を見てほしいという思いで、毎年行っている」

仮装した学生たちが、いよいよ街へ繰り出します。

近所の人たちに、ペットの犬も、興味津々です。

（近所の人）

「素晴らしい。みんなそれぞれ工夫していて、見ていて楽しい」

（保護者）

「100点満点の120点です！」

学生たちは思い思いの仮装で、ハロウィーンを楽しんでいました。

（学生）

「ハッピーハロウィーン」