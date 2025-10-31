NHKが来年放送のTBS日曜劇場「VIVANT」続編の番組宣伝？――と驚いた視聴者も多いことだろう。2025年10月31日放送の「あさイチ」（NHK総合）に「VIVANT」の主役の堺雅人さんが出演、撮影のエピソードやロケ地のアゼルバイジャンについてなど2時間近くも話した。

お坊さんの修行のようにぶつぶつ、ぶつぶつ

共演の阿部寛さんも自撮り映像で登場して、「堺さんはセリフを一切間違えないんですよ。間違えるのを1回も見たことがない」と裏話を披露した。堺さんはロケに向かう車の中でセリフチェックをしていると言い、重さ5キロにもなる台本をスマホに全部入れて来るという。

本人は「セリフにハマっちゃうんだと思います。セリフをぶつぶつ言うのを日課にすると、お坊さんが毎日修行するような感じになって、それが苦しくなくなる」と語った。

番組キャスターの博多大吉さんが「何事にもハマっちゃうタイプなんですか」と聞くと、「そうなんですよ」と大きくうなずいて、こんな話を披露した。

ヨーグルトを自作で1日1リットル

「何か一つの食べ物を食べだすと止まらなくなって、たとえば、ナッツにハマったら3食ナッツ。リンゴにハマったら1日3個、それも3か月とか。ヨーグルトにハマったら、自分で作って1日1リットルとか」。これには、スタジオから「エエーッ」という声が上がった。

番組後半で、堺さんがリポートしたNHKの大型紀行番組「エジプト悠久の王国」が11月1日に再放送されることが告知され、どうやらこちらの宣伝が堺さん出演の狙いだったようだ。

（シニアエディター 関口一喜）