　10月31日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは300銘柄。東証終値比で上昇は148銘柄、下落は121銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は77銘柄。うち値上がりが47銘柄、値下がりは27銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は195円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の31日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7940>　ウェーブＨＤ　　　　863　　+150（ +21.0%）
2位 <6276>　シリウスＶ　　　　　473　　 +80（ +20.4%）
3位 <4082>　稀元素　　　　　 1513.1　+205.1（ +15.7%）
4位 <1381>　アクシーズ　　　　 3690　　+470（ +14.6%）
5位 <4506>　住友ファーマ　　　 1880　+195.5（ +11.6%）
6位 <5821>　平河ヒューテ　　　 2570　　+245（ +10.5%）
7位 <6185>　ＳＭＮ　　　　　　　519　　 +46（　+9.7%）
8位 <6770>　アルプスアル　　　 2120　+174.0（　+8.9%）
9位 <6920>　レーザーテク　　　30620　 +2210（　+7.8%）
10位 <2334>　イオレ　　　　　　 3325　　+230（　+7.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9325>　ファイズＨＤ　　 1030.1　-189.9（ -15.6%）
2位 <7352>　ＴＷＯＳＴ　　　　　626　　-108（ -14.7%）
3位 <6526>　ソシオネクス　　　 3055　-436.0（ -12.5%）
4位 <7735>　スクリン　　　　　13100　 -1585（ -10.8%）
5位 <4685>　菱友システム　　　 3700　　-410（ -10.0%）
6位 <6932>　遠藤照明　　　　　 2055　　-205（　-9.1%）
7位 <5408>　中山鋼　　　　　　　565　　 -52（　-8.4%）
8位 <3482>　ロードスター　　　 2960　　-270（　-8.4%）
9位 <3489>　フェイスＮＷ　　　　765　　 -63（　-7.6%）
10位 <2497>　ＵＮＩＴＥＤ　　　474.8　 -33.2（　-6.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4506>　住友ファーマ　　　 1880　+195.5（ +11.6%）
2位 <6770>　アルプスアル　　　 2120　+174.0（　+8.9%）
3位 <6920>　レーザーテク　　　30620　 +2210（　+7.8%）
4位 <5214>　日電硝　　　　　　 5460　　+260（　+5.0%）
5位 <5333>　ガイシ　　　　　　 2680　 +74.0（　+2.8%）
6位 <6954>　ファナック　　　　 5010　　+101（　+2.1%）
7位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　　352　　+6.6（　+1.9%）
8位 <5802>　住友電　　　　　　 5750　　+100（　+1.8%）
9位 <4005>　住友化　　　　　　461.5　　+7.9（　+1.7%）
10位 <9503>　関西電　　　　　　 2435　 +27.5（　+1.1%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6526>　ソシオネクス　　　 3055　-436.0（ -12.5%）
2位 <7735>　スクリン　　　　　13100　 -1585（ -10.8%）
3位 <7731>　ニコン　　　　　　 1714　 -88.0（　-4.9%）
4位 <8035>　東エレク　　　　　32950　 -1230（　-3.6%）
5位 <6594>　ニデック　　　　 1866.5　 -16.5（　-0.9%）
6位 <6723>　ルネサス　　　　　 1897　 -14.0（　-0.7%）
7位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　767　　-5.1（　-0.7%）
8位 <5713>　住友鉱　　　　　　 5049　　 -28（　-0.6%）
9位 <6098>　リクルート　　　　 7671　　 -37（　-0.5%）
10位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2450　 -11.5（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

