[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇148銘柄・下落121銘柄（東証終値比）
10月31日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは300銘柄。東証終値比で上昇は148銘柄、下落は121銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は77銘柄。うち値上がりが47銘柄、値下がりは27銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は195円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の31日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7940> ウェーブＨＤ 863 +150（ +21.0%）
2位 <6276> シリウスＶ 473 +80（ +20.4%）
3位 <4082> 稀元素 1513.1 +205.1（ +15.7%）
4位 <1381> アクシーズ 3690 +470（ +14.6%）
5位 <4506> 住友ファーマ 1880 +195.5（ +11.6%）
6位 <5821> 平河ヒューテ 2570 +245（ +10.5%）
7位 <6185> ＳＭＮ 519 +46（ +9.7%）
8位 <6770> アルプスアル 2120 +174.0（ +8.9%）
9位 <6920> レーザーテク 30620 +2210（ +7.8%）
10位 <2334> イオレ 3325 +230（ +7.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9325> ファイズＨＤ 1030.1 -189.9（ -15.6%）
2位 <7352> ＴＷＯＳＴ 626 -108（ -14.7%）
3位 <6526> ソシオネクス 3055 -436.0（ -12.5%）
4位 <7735> スクリン 13100 -1585（ -10.8%）
5位 <4685> 菱友システム 3700 -410（ -10.0%）
6位 <6932> 遠藤照明 2055 -205（ -9.1%）
7位 <5408> 中山鋼 565 -52（ -8.4%）
8位 <3482> ロードスター 2960 -270（ -8.4%）
9位 <3489> フェイスＮＷ 765 -63（ -7.6%）
10位 <2497> ＵＮＩＴＥＤ 474.8 -33.2（ -6.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 1880 +195.5（ +11.6%）
2位 <6770> アルプスアル 2120 +174.0（ +8.9%）
3位 <6920> レーザーテク 30620 +2210（ +7.8%）
4位 <5214> 日電硝 5460 +260（ +5.0%）
5位 <5333> ガイシ 2680 +74.0（ +2.8%）
6位 <6954> ファナック 5010 +101（ +2.1%）
7位 <6472> ＮＴＮ 352 +6.6（ +1.9%）
8位 <5802> 住友電 5750 +100（ +1.8%）
9位 <4005> 住友化 461.5 +7.9（ +1.7%）
10位 <9503> 関西電 2435 +27.5（ +1.1%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6526> ソシオネクス 3055 -436.0（ -12.5%）
2位 <7735> スクリン 13100 -1585（ -10.8%）
3位 <7731> ニコン 1714 -88.0（ -4.9%）
4位 <8035> 東エレク 32950 -1230（ -3.6%）
5位 <6594> ニデック 1866.5 -16.5（ -0.9%）
6位 <6723> ルネサス 1897 -14.0（ -0.7%）
7位 <9501> 東電ＨＤ 767 -5.1（ -0.7%）
8位 <5713> 住友鉱 5049 -28（ -0.6%）
9位 <6098> リクルート 7671 -37（ -0.5%）
10位 <9433> ＫＤＤＩ 2450 -11.5（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の31日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7940> ウェーブＨＤ 863 +150（ +21.0%）
2位 <6276> シリウスＶ 473 +80（ +20.4%）
3位 <4082> 稀元素 1513.1 +205.1（ +15.7%）
4位 <1381> アクシーズ 3690 +470（ +14.6%）
5位 <4506> 住友ファーマ 1880 +195.5（ +11.6%）
6位 <5821> 平河ヒューテ 2570 +245（ +10.5%）
7位 <6185> ＳＭＮ 519 +46（ +9.7%）
8位 <6770> アルプスアル 2120 +174.0（ +8.9%）
9位 <6920> レーザーテク 30620 +2210（ +7.8%）
10位 <2334> イオレ 3325 +230（ +7.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9325> ファイズＨＤ 1030.1 -189.9（ -15.6%）
2位 <7352> ＴＷＯＳＴ 626 -108（ -14.7%）
3位 <6526> ソシオネクス 3055 -436.0（ -12.5%）
4位 <7735> スクリン 13100 -1585（ -10.8%）
5位 <4685> 菱友システム 3700 -410（ -10.0%）
6位 <6932> 遠藤照明 2055 -205（ -9.1%）
7位 <5408> 中山鋼 565 -52（ -8.4%）
8位 <3482> ロードスター 2960 -270（ -8.4%）
9位 <3489> フェイスＮＷ 765 -63（ -7.6%）
10位 <2497> ＵＮＩＴＥＤ 474.8 -33.2（ -6.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 1880 +195.5（ +11.6%）
2位 <6770> アルプスアル 2120 +174.0（ +8.9%）
3位 <6920> レーザーテク 30620 +2210（ +7.8%）
4位 <5214> 日電硝 5460 +260（ +5.0%）
5位 <5333> ガイシ 2680 +74.0（ +2.8%）
6位 <6954> ファナック 5010 +101（ +2.1%）
7位 <6472> ＮＴＮ 352 +6.6（ +1.9%）
8位 <5802> 住友電 5750 +100（ +1.8%）
9位 <4005> 住友化 461.5 +7.9（ +1.7%）
10位 <9503> 関西電 2435 +27.5（ +1.1%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6526> ソシオネクス 3055 -436.0（ -12.5%）
2位 <7735> スクリン 13100 -1585（ -10.8%）
3位 <7731> ニコン 1714 -88.0（ -4.9%）
4位 <8035> 東エレク 32950 -1230（ -3.6%）
5位 <6594> ニデック 1866.5 -16.5（ -0.9%）
6位 <6723> ルネサス 1897 -14.0（ -0.7%）
7位 <9501> 東電ＨＤ 767 -5.1（ -0.7%）
8位 <5713> 住友鉱 5049 -28（ -0.6%）
9位 <6098> リクルート 7671 -37（ -0.5%）
10位 <9433> ＫＤＤＩ 2450 -11.5（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース