2025年10月29日深夜放送のバラエティー番組「あざとくて何が悪いの？」（テレビ朝日系）に、元「東方神起」メンバーで韓国の人気歌手ジェジュンさん（39）が出演した。この日のテーマは「女性の浮気」。MCの山里亮太さんが「こんな質問していいのかな。ズバリ、浮気の経験は？」とジェジュンさんに聞くと、「バリバリありますよ」と即答した。

「その日にパパラッチに撮られた」

山里さんとMCを務める鈴木愛理さんも目を丸くして「え〜っ」と、信じられないという表情で反応。すると、ジェジュンさんが「いや、されたほうです。されたほう」と弁解した。山里さんと鈴木さんは「危ない、危ない」とあわてていると、ジェジュンさんは「人の話は最後まで聞いてください」。「されたの？浮気を？聞いていい話？」と山里さんはおそるおそるジェジュンさんに問いかけた。

「芸能界で働いているので周りの環境とか気をつけなければいけないじゃないですか」と体験を語り始めた。「（デートに）2人きりで行くのはバレそうだし危ないねということで行かなかった時があった」と振り返った。相手の女性から「ヘアメイクさんやスタッフさんたちと行くね」と言われたので、「『じゃあ、いいよ』と言ったら、（彼女が）その日に（浮気の現場を）パパラッチに撮られた」と明かしたという。

パートナーの関心が薄れてきたらどうするか？

山里さんは「ちょっと待って、どういうこと？今すごい話を聞いている」と混乱した様子。「今ジェジュンさんがお話している人って、お相手も芸能界の方ですか？」と聞く。ジェジュンさんは「はい。違う男といた」と言う。スタジオは騒然とする。ジェジュンさんは「ショックでした」と話した。

ジェジュンさんが恋愛論を展開する。

「パートナーの自分への関心が薄れてきたらどうする」という問いには、ジェジュンさんは「自分で行きますよ」ときっぱり。鈴木さんが「何て言って行くんですか」と聞くと、ジェジュンさんがおもむろに立ち上がった。

「ねえねえ、これはどう？」と言いながら山里さんに近づき、山里さんの左膝に腰掛け右腕で山里さんの肩を抱くポーズをとった。その格好で「ずっとこのまま」。

鈴木さんは「わ〜」と顔を赤らめ、「恋人役」となった山里さんはうっとりする表情で「ねえジェジュン、今日は帰らないで」。

自身にとってはつらい「浮気」を経験した、それをトークのネタにして番組を盛り上げたジェジュン。エンターテイナーとしての次のステップを駆け上っているようだった。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）