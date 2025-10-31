プロ野球の各球団は31日、台湾で行われるアジア・ウィンター・ベースボール・リーグに参加する選手について発表しました。

例年、NPBの複数球団がこのウインターリーグに選手を派遣。参加選手から球団ごとに「NPB WHITE」と「NPB RED」の2チームに分け、戦いに臨んでいました。前年度は巨人・オリックス・ヤクルト・西武から構成された「NPB WHITE」が優勝を果たしています。

今年は、阪神・DeNA・巨人・中日・ヤクルト・ソフトバンク・オリックス・楽天・西武の9球団から選手の派遣を予定。「NPB」チームという1チームを結成して戦います。現時点でオリックス・楽天・中日・ソフトバンクをのぞく5球団の参加選手が明かされました。

▼阪神

茨木秀俊（3年目・21歳・投手）

佐野大陽（1年目・23歳・内野手）

▼DeNA

清水麻成（2年目・20歳・投手）

金渕光希（1年目・19歳・投手）

▼巨人

吉村優聖歩（3年目・20歳・投手）

黄錦豪（2年目・19歳・投手）

坂本達也（1年目・23歳・捕手）

宇都宮葵星（2年目・21歳・内野手）

相澤白虎（3年目・21歳・内野手）

▼ヤクルト

廣澤優（1年目・24歳・投手）

矢野泰二郎（1年目・23歳・捕手）

▼西武冨士大和（1年目・19歳・投手）野田海人（3年目・20歳・捕手）佐藤太陽（1年目・23歳・内野手）