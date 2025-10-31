ノルディックスキージャンプの全日本選手権は、１１月２日に札幌・大倉山ジャンプ競技場で開幕する。２６年ミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選考につながる重要な一戦。１０月３１日は同会場で公式練習が行われ、五輪８大会出場の葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝は１２７メートルのジャンプを飛んで調整した。

全日本スキー連盟が定める五輪の派遣推薦基準は、直近２シーズンのワールドカップ（Ｗ杯）などの成績で決まる。Ｗ杯出場には下部のコンチネンタル杯から繰り上がる必要があり、今回の全日本選手権の上位２位が、そのコンチネンタル杯の選考対象となる。

１月に開催されるＷ杯札幌大会は日本勢の出場枠が拡大されるため、わずかに五輪出場の可能性は残すが、それでも今大会３位以下に沈めば五輪出場は大ピンチとなる。

葛西にとっては、かなりの正念場だ。「絶対に成績を出さなきゃ、コンチネンタル杯、Ｗ杯、五輪とつながっていかない。気合を入れすぎず狙っていきたい」と覚悟をにじませた。

１４年ソチ五輪ラージヒルで銀メダルを獲得し、北京五輪代表落ちを経験しながら、悲願の五輪頂点を目指して飛び続ける５３歳のレジェンド。２大会ぶり９度目の夢舞台に挑戦へ。「まだまだ本気を出していないですからね（笑）」と自信が漂わせつつ、「厳しい戦いになりそうだなとは思っているけど、自分が絶好調になっていないので。絶好調になった時にどういう戦いができるのか期待感がある」とにやりと笑った。