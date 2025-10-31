自走式ロープウェー開発の新興企業「ジップ・インフラストラクチャー」が、本社を置く福島県南相馬市で社会実装に向けた実証を本格化させる。

試験線の一部が市内に完成し、２８日に開所式が行われた。渋滞や運転手不足といった地域の交通課題を解決する次世代の交通システムとして注目を集めている。（山波愛）

自走式ロープウェーの名称は「Ｚｉｐｐａｒ（ジッパー）」。同社によると、建設費は１キロ・メートルあたり１０億〜２０億円で、モノレールの５分の１、路面電車の３分の１ほどという低コストで整備できる。

駆動部から１２人乗りのゴンドラをつり下げた構造で、駆動部は電気自動車のように搭載したバッテリーで動かす。従来のロープウェーのようなロープをつなぐ直線の経路だけでなく、レール上も自走できるため、カーブや分岐する経路にも建設できる。無人での自動運転も可能だ。高架軌道のため交通渋滞の影響を受けず、高い輸送能力を実現できるという。

同社は２０１８年に設立した慶応大発の新興企業。これまで神奈川県秦野市で試験線を設けるなど開発を進めていたが、昨年３月に本社と研究開発拠点を南相馬市に移転。市などの協力を得て、福島ロボットテストフィールドの隣に敷地を確保し、社会実装に近い規格で実証するための新たな試験線の建設を進めていた。

開所式では、完成した長さ約４０メートルの試験線で関係者が試乗。「揺れをほとんど感じなかった」「静かで快適」との感想が上がった。須知高匡ＣＥＯ（最高経営責任者）は「ようやくここまで来た。ジッパーを国内だけでなく世界にもつくっていきたい」と意欲を語った。

試験線は来年２月までにロープ部の約８０メートルを建設し、全長１２０メートルに延伸させる。来年春には試乗会を実施する計画。実証を進め、２８年には私有地で、３３年に公共交通としての導入、運行を目指す。

地域の交通機能を担う路線バスは、運転手不足や人口減、燃料高騰などによって路線の維持が課題だ。海外では都市部の交通渋滞が大気汚染問題も引き起こしており、同社は、ジッパーがこうした課題解決につながるとアピールする。

既に北海道石狩市など複数の自治体が関心を寄せており、導入に向けた調査などが実施されている。空港や公園、工場の移動手段としても問い合わせがあるという。開所式に出席した門馬和夫市長は「全国の自治体の救いとなるはず。南相馬で培われた技術が全国に広がることを期待している」と熱を込めた。