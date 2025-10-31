『あつまれ どうぶつの森』、スイッチ2エディションと無料アップデートが発表 映像の高解像度化や新たな“施設”などが登場
2020年にNintendo Switchで発売された『あつまれ どうぶつの森』より、Nintendo Switch 2の特徴を活かした『あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition』の発売と、無料アップデート（Ver.3.0）の配信が2026年1月15日に決定。これらの詳細を紹介する映像も解禁となった。
【動画】スイッチ2エディションと無料アップデート（Ver.3.0）の紹介映像
『あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition』では、TVモードが4Kに対応。よりきれいな映像で無人島生活を楽しむことができるように。また、マウス操作への対応やNintendo Switch 2のマイクに向かって住民の名前を呼ぶことで返事が返ってくるアイテム「メガホン」が新登場する。通信プレイもパワーアップしており、これまでインターネット通信で集まれるのは最大8人だったが、「Nintendo Switch 2 Edition」同士なら最大12人で一緒に遊ぶことが可能になった。
そして、無料アップデート（ver.3.0）では、かっぺい一家が運営する新たな施設「リゾートホテル」が登場。お客さんのためにいろんなテーマで客室をコーディネートすることができ、報酬でもらえる「ホテルクーポン」を使うことで様々な商品と交換できる。ほかにも、ホテルのロビーにあるマネキンの服を着せ替えてお客さんの旅を彩る「レンタルコーデ」や、夢の世界で自由自在な島作りができる「夢の島」などが追加。
各種追加要素の紹介は、YouTubeの「Nintendo 公式チャンネル」で公開中の動画『あつまれ どうぶつの森：「Nintendo Switch 2 Edition」と「無料アップデート」のお知らせ』から確認可能だ。
『あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition』の発売と無料アップデート（ver.3.0）配信は、2026年1月15日予定。
