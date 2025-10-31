関東は夜にかけ警報級大雨の恐れ　ハロウィンの東京ドイツ村は雨で来場者半減　3連休は晴れ予報でイルミネーション点灯式

関東ではこのあと激しい雨が予想されています。

千葉・袖ケ浦市の東京ドイツ村から、宮本真綾キャスターが31日午後4時40分現在の様子をお伝えします。

午後1時ごろから霧雨が降ってきて、そのあとバッと雨脚が強くなり、先ほどからパラパラと降り始めました。

また空を見てみても、分厚い雲に覆われていて、31日は日差しが出る瞬間は一度もありませんでした。奥の山々を見てみても、霧がうっすらとかかっていることが分かります。

また、冷たい風がずっと吹いているため、手足がかじかむような寒さを感じます。

10月31日は金曜日ですが、他の平日の曜日と比べてもお客さんがたくさん入る曜日で、さらにハロウィーンや季節的に花の見頃ということもあり、たくさんのお客さんが来場することを期待していたということですが、31日は通常の半分の来場者数だったということです。

マリーゴールドも非常にきれいに咲いていて、見頃を迎えています。

上には通路があり、普段はカメラを持った人がずらっといるそうですが、31日はお客さんの姿は見えません。

ただ11月1日からの3連休は晴れの予報。

この東京ドイツ村はイルミネーションがすごく有名で、1日はその点灯式ということで、今は試運転でイルミネーションが点灯していて、雨でもしっかり点灯するかどうかチェックされています。

1日の点灯式に向けても着々と準備が進められています。