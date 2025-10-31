山田裕貴「山本由伸投手とは、実はメッセージでやり取りしてる」に驚きの声
俳優の山田裕貴（35歳）が、10月31日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。ドジャースの山本由伸投手（27歳）と“やり取りする仲”だと明かした。
山田はこの日、映画「爆弾」の宣伝を兼ねて、佐藤二朗と共に番組に生出演。ドジャースが戦うワールドシリーズの情報を伝える中で、山田は「山本由伸投手とは、実はメッセージでやり取りしてる」と明かし、バナナマン・設楽統やカンニング竹山から驚きの声が上がる。
設楽が「えっ、直接？ ウソでしょ！？ よく（VTRの）最初のときに言わなかったね（笑）」と話すと、山田は「どっちがいいのかな、と思って…」とコメント。佐藤は「僕もX（Twitter）相互フォロー…」と明かしたが、これには「レベルが違う（笑）」とツッコミが飛んだ。
山田によると、オリックス時代に試合を観に行ったときにやり取りがあり、そこから交流が続いているそう。今回のワールドシリーズ中は「あんまり自分が送らないようにしておこうかなと思って。なので、きょうも送らないと思うんですけど、ひそかに応援してます」と語った。
