東京六大学野球連盟創設１００周年記念イヤーの最後の公式戦となる早慶戦が、１１月１日から神宮で行われる。早大は３１日、東京・西東京市東伏見のグラウンドで最終調整後、ユニホーム授与式を行い、大事な戦いへ士気を高めた。

楽天のドラフト２位でエースの伊藤樹（４年＝仙台育英）は「これまでリーグ戦では６１試合投げてきたんですが、ラストとなると、寂しい気持ちもあります。今後なかなか神宮のマウンドで投げられないと思うと、いい結果で終わりたい気持ちが一番強いです」と静かに闘志を燃やした。

巨人のドラフト２位で守護神の田和廉（４年＝早実）も「優勝はなくなってしまったんですが、慶応だけには負けられない思いが強いです」と大学最後の登板へ気合をにじませた。

主将の小沢周平内野手（４年＝健大高崎）も「『勝って最高の思い出にしよう』と４年生には伝えました。有終の美を飾れるよう、４年生中心で最後まで頑張っていきたいと思います」と意気揚々。早大は勝ち点を挙げれば２位が決まる。両校の意地がぶつかる一戦に、神宮の杜が熱くなりそうだ。（加藤 弘士）