【クリスマスコフレ2025】編集部員が厳選したおすすめ18選を紹介！
今年ももうすぐホリデーシーズンが到来。この季節に気になるコフレ、たくさんありすぎて選べないままシーズンが終わってしまったり、気づいたころには完売していたりという人も多いのではないだろうか。そんな人のためにこの記事では、ウォーカープラス編集部員が厳選した18個のクリスマスコフレを発売日順に紹介する。自分の欲しいアイテムを逃さないようにチェックしてほしい。
【写真】注目クリスマスコフレ18選のビジュアルをチェック
■【10月31日発売】PRADA BEAUTY
■プラダ ビューティ クラッチ セット(2万5300円)
【内容】
・スコープ ラッシュ エクステンディング ボリューム マスカラ 現品
・モノクローム ウェイトレス リップカラー(スムース ナイロン)B101 現品
・リップ バーム オプティマイジング ケア U000(リフィル)
・リップ バーム ブラッシング ケア U001(リフィル)
発売日：2025年10月31日(金)
場所：全国 数量限定発売
※10月24日よりプラダ ビューティ トウキョウ、公式オンラインストア先行発売
■プラダ パラドックス 10ml + 50ml(2万3760円)
【内容】
・プラダ パラドックス オーデパルファム 10ミリリットル 現品
・プラダ パラドックス オーデパルファム 50ミリリットル 現品
発売日：12月5日(金)
場所：全国 数量限定発売
※11月28日(金)プラダ ビューティ トウキョウ、公式オンラインストアにて先行発売
プラダのアイコン 「ソフトロボット」がモチーフのホリデーコレクション。メイクからはリップを主役にしたコフレ、フレグランスからはプラダのDNAともいえる「プラダ パラドックス オーデパルファム」を存分に楽しめるコフレが登場。自分にも、大切な人にもぴったりのギフトが見つかるはず。
■【10月31日発売】Dior
■ディオールスキン フォーエヴァー グロウ ルミナイザー(ホリデー コレクション 2025 限定品)(8580円)
■ディオールスキン フォーエヴァー グロウ マキシマイザー(ホリデー コレクション 2025 限定品)(6270円)
発売日：2025年10月31日(金)
場所：全国 数量限定発売
10月14日よりディオール 公式オンラインブティック及び一部店舗にて先行発売
ディオールから登場するホリデー限定ハイライターは、星が散りばめられたカナージュ パターンの特別パッケージで、パウダーもケースも華やかなデザイン。ルミナイザーは繊細なマルチカラーグリッターが煌めくシアーゴールド、マキシマイザーは光を操るリキッドハイライターで、どちらも魔法をかけたような輝きを肌にもたらす。
クリスチャン・ディオールが魅了された、息をのむほど壮観なサーカスの情景を胸に創られたホリデー コレクション。特に、サーカスからインスパイアされた色とディオールのラッキースターが散りばめられたカナージュパターンを纏った限定ハイライターは思わずパケ買いしてしまう美しさ。
■【10月31日発売】クリニーク
■ラッシュ パワー マスカラ セット 26(4730円)
【内容】
・ラッシュ パワー マスカラ ロング ウェアリング フォーミュラ #01 ブラック オニキス 現品
・クイックライナー フォー アイ インテンス #03 インテンス チョコレート
・スマート リペア アイ クリーム 5ミリリットル
発売日：2025年10月31日(金)
スキンケアからメイク、フレグランスまで、一つひとつにハッピーが吹き込まれたホリデーセットが登場。特にラッシュ パワー マスカラ セット 26は百貨店売上No.1(※)のロングセラーマスカラの現品に、アイライナーとアイクリームが付いた約9500円相当のセットが半額以下で手に入るチャンス。
※2024年1月に報告された「日本における四半期毎の売上レポート2023 第4四半期版(Copyright (C) 2024 BeautéResearch S.A.R.L)」による、国内百貨店市場における2023年1月〜12月までのマスカラ売上金額に基づく
■【11月4日発売】Aesop
■グリーティングス イン ザ ゲストルーム(6270円)
【内容】
・ゼラニウム ボディクレンザー 100ミリリットル
・アンドラム アロマティック ハンドバーム 75ミリリットル
■トゥー メニー クックス イン ザ キッチン(1万1990円)
【内容】
・レバレンス ハンドウォッシュ 500ミリリットル
・レバレンス ハンドバーム 75ミリリットル
・ポリッシング バー ソープ 150グラム
発売日：2025年11月4日(火)
場所：全国
※イソップストアにて2025年10月9日(木)より、ZOZOTOWNにて2025年10月20日より先行予約開始
※公式オンラインストアにて2025年10月20日より、一部イソップストアにて2025年11月1日(土)より先行発売開始
※「グリーティングスインザゲストルーム」及び「トゥー メニークックスインザキッチン」は公式オンラインストア、 ZOZOTOWN、LINEギフト限定
多種多様な部屋と人にふさわしい贈り物を取りそろえた、過去最大規模のギフトキットコレクションが登場。一つひとつのキットは具体的な瞬間やムードにも関連しており、自分はもちろん贈りたい相手に合ったアイテムを選ぶことで最高のおもてなしになること間違いなし。
■【11月5日発売】イヴ・サンローラン
■YSL メイクアップセット(1万4740円)
【内容】
・YSL メイクミーブラッシュ パウダー 44 現品
・YSL ラブシャイン リップスティック 44 現品
発売日:2025年11月5日(水)
場所:公式オンラインブティック・表参道フラッグシップブティック 数量限定発売
■YSL オーナメントセット(7370円)
【内容】
・リブレ オーデパルファム 7.5ミリリットル
・MINI YSL ラブシャイン リップスティック 44
発売日：2025年11月14日(金)
場所：全国 数量限定発売
※2025年11月5日(水)より公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップブティックで先行 数量限定発売
※2025年11月7日(金)より全国予約開始
YSLのシグネチャーカラーである「GOLD」を纏った煌めくノエルコレクション。人気商品を限定セットで楽しめるこの機会に自分へのご褒美や大切な人への贈り物としてゲットしてほしい。
■【11月14日発売】JO MALONE LONDON
■コロン コレクション(1万6940円)
【内容】
・イングリッシュ ペアー & フリージア コロン
・イングリッシュ ペアー & スイート ピー コロン
・ウッド セージ & シー ソルト コロン
・ピオニー & ブラッシュ スエード コロン
・ネクタリン ブロッサム & ハニー コロン
各9ミリリットル
■クラッカー(7920円)
【内容】
クラッカー1
・イングリッシュ ペアー ＆ スイート ピー コロン 9ミリリットル
・ウッド セージ ＆ シー ソルト ハンド クリーム 15ミリリットル
・ピオニー & ブラッシュ スエード ボディ & ハンド ウォッシュ 30ミリリットル
クラッカー2
・ウッド セージ ＆ シー ソルト コロン 9ミリリットル
・ライム バジル ＆ マンダリン ハンド クリーム 15ミリリットル
・サイプレス & グレープバイン ボディ & ハンド ウォッシュ 30ミリリットル
発売日：2025年11月14日
場所：全国
※2025年11月7日(金)より公式オンラインショップ、一部店舗先行発売予定
ジョー マローン ロンドンで人気の香りを気軽に楽しめるアイテムが多数登場。単独での使用はもちろん、セント レイヤリング(香りの重ねづけ)も楽しみながら自分らしい香りを探してみて。英国のクリスマスパーティーの定番アイテム、クラッカーはプレゼント交換などにもおすすめ。
■【11月18日発売】IPSA
■アクアキット(5500円)
【内容】
・ザ・タイムR アクア(医薬部外品) 200ミリリットル 現品
・ザ・タイムR アクアオイル 特製サイズ 15ミリリットル
・ザ・タイムR リップエッセンス 特製サイズ 4.5グラム
・ポーチ 3色から1品選択(オーロラ、ピンク、ブルー)
■エッセンスローションキット(1万1550円)
【内容】
・エッセンスローション アルティメイト 150ミリリットル 現品
・クリーム アルティメイトe(医薬部外品) 特製サイズ 9グラム
・コスメマルチリング 3色から1品選択(オーロラ、ピンク、ブルー)
発売日：2025年11月4日(火)予約開始
2025年11月18日(火)数量限定販売
※全国のイプサショップにて10月21日より先行予約受付中
場所：全国のイプサショップ・イプサ公式オンラインショップ
ファッションブランド「MAISON SPECIAL」とのコラボレーションによる特別なホリデーコレクションが登場。真冬の肌を上質なうるおいで満たしてHAPPYな気分へ導く今回のアイテムは、自分へのご褒美にも大切な人へのギフトにもぴったり。
■【11月19日発売】TAKAMI
■タカミ角質美容セット(8360円)
【内容】
・タカミスキンピール 30ミリリットル 現品
・タカミリップ 7グラム 現品
・タカミスキンピールボディ 9グラム×2包
・タカミスキンピールマスク 1包 15ミリリットル
発売日：2025年11月19日(水)
発売場所：公式オンラインショップ
顔・唇・ボディ全身ケアできる、タカミ人気製品を詰め込んだホリデーセット。この機会に確かな手応えをもたらすスキンケアで、あなた自身へ「美のご褒美」を贈ってみてはいかが。
■【11月20日発売】メゾン マルジェラ
■レプリカ オードトワレ ウィンターホリデー ギフト セット(1万6390円)
レプリカ オードトワレ ウィンターホリデー ギフト(ハンドクリーム セット)
レプリカ オードトワレ ウィンターホリデー ギフト(リップバーム セット)
【内容】
・お好きな香りのレプリカ オードトワレ 30ミリリットル
・お好きな香りのレプリカ ハンドクリーム または レプリカ リップバーム レイジーサンデー モーニング
・レプリカ オードトワレ レイジーサンデー モーニング サンプル 1.2ミリリットル
・ホリデー限定 ハンド ホールド ショッパー
発売日：11月20日(木)
場所：全国のメゾン マルジェラ「レプリカ」フレグランス ストア
記憶を呼び覚ます「レプリカ」の香りと共に、自分や大切な人の記憶に残るホリデーを届ける限定セットが登場。好きな香りを選べて、自分だけの特別なギフトをカスタマイズできるのがうれしいポイント。
■【11月20日発売】SK-II
■スキンパワー リニュー クリーム トライアルキット 2025 ホリデーコレクション(1万8700円)
【内容】
・スキンパワー リニュー/エアリー クリーム 50グラム 現品
・フェイシャル トリートメント エッセンス 30ミリリットル
・スキンパワー アイ プラス ライン フィラー クリーム 2.5グラム
・SK-II ベア チャーム
発売日：2025年11月20日(木)
場所：全国のSK-IIカウンター
SK-IIオリジナル キャラクターの“ぴてくま”が印象的なホリデーコフレが登場。ブランドを象徴する「フェイシャル トリートメント エッセンス(通称：ピテラ(TM)エッセンス）」、そして9月20日発売の「スキンパワー リニュー クリーム」が一緒に体験できるお得なセット。SK-IIだからこそ叶うクリアな素肌をぜひ体感してみて。
一年間頑張った自分へのご褒美やクリスマスプレゼントにも、大切な人への贈り物にもぴったりのクリスマスコフレ。たくさんの商品の中から自分や贈る相手に合ったアイテムを探してみて。
文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
