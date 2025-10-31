【しまむらのパンツ】が優秀！「楽ちんなのに美シルエット」「着心地も良い」だって！

プチプラの王道ともいえる【しまむら】から、「楽ちんなのに美シルエット」を叶えてくれそうなパンツが登場しているとの情報をゲット。見た目の良さと着心地の良さ、さらにコスパを兼ね備えた、さすがのしまむらクオリティとの噂。1本あれば、この秋冬の頼れる相棒になるはず。優秀アイテムは売り切れ必至！ お店で見かけたらぜひゲットして。

上品に着こなすイージースタイル

【しまむら】「MKOTツイルタックコクン65」\2,189（税込）

リラックス感のある程よいボリュームと立体感が魅力のパンツ。落ち着いたブラックの生地が上品な落ち感を生み、シルエットはゆるやかなカーブラインを描いています。ウエストまわりにはタックが入り、気になる体型をカバーしながらもすっきりと見えるのがGOOD。リラックス感がありつつ、ラフになりすぎない絶妙なバランスが大人女性におすすめのポイントです。ウエストはゴムで楽ちんなのに、しっかりとベルトループもついており、着こなしの幅を広げてくれています。

ジップがアクセントの脚長主役パンツ

【しまむら】「TTi*MIIジップPT」\1,969（税込）

上品な深みのあるブラウンが秋冬コーデに映える、ハイウエストジップパンツ。フロントのジップデザインがアクセントになり、さっと穿くだけでこなれた装いに。トップスはタックインするのがおすすめ。ウエスト位置を高く見せてくれるため、脚長効果も期待できそうです。センタープレスが入ったすっきり美シルエットで、カジュアルにもきれいめにも対応できそうな1本。

履き心地も映えも叶える優秀パンツ

【しまむら】「ニットツイルイージーパンツ」\1,639（税込）

インフルエンサーの@_rico.coco__gukさんも「楽ちんだけどシルエットも綺麗で大活躍間違いなし」と絶賛しているパンツ。温かみのありそうなツイル素材はこれからの季節にぴったり。ウエストはドロスト仕様で、締め付け感の少ない楽ちんな履き心地を叶えてくれそう。パッと目を引く明るいカラーと、すっきりとしたストレートラインが絶妙なバランスで、華やかかつ上品な雰囲気をつくっています。

こなれ感漂う柄パンツ

【しまむら】「MKOTガライージWD65」\1,639（税込）

上品な印象で大人女性にこそ取り入れてほしい柄パンツ。ポップなアルファベットや数字を散りばめた柄も、落ち着いたブラウンとストンときれいな落ち感のあるシルエットのおかげで甘くなりすぎず大人っぽさを引き立てています。ゴム仕様のウエストは、快適な履き心地を叶えてくれそう。インフルエンサーの@marino12131さんも「秋カラーとも合わせやすくて着心地も良い」とオススメしているアイテムです。

writer：タニメグミ