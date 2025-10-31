メ～テレ（名古屋テレビ）

愛知県長久手市のジブリパーク開園3年となる1日、カフェテリアがリニューアルオープン。映画「紅の豚」の世界を感じることができます。

リニューアルオープンするのは、愛・地球博記念公園の北口広場にあるカフェテリア「ロタンダ風ヶ丘」です。

赤を基調とした店内。

中央には、映画「紅の豚」に登場する飛行艇「サボイアS-21」の木製のアート作品が置かれています。

さらに、この「サボイアS-21」のイメージに合わせた、「ミートボールナポリタン」や「クラブハウスサンド」など、新しいメニューが登場します。

内覧会があった31日は、ジブリパークの制作の指揮をした宮崎吾朗監督が、新しいメニューへの思いを語りました。

「クラブハウスサンドだったら、ポルコ・ロッソが若いころに飛行クラブで飛んでたと言ってた。たぶんその飛行クラブで、こういうサンドイッチを食べていたのではないかなど。それはお客さんの妄想する楽しみやよろこびだと思うので、僕らが何かを言うよりも、ぜひ食べながらいろいろ妄想してほしい。赤い飛行機も一緒に、みなさんで愛してもらえればうれしい」(ジブリパーク 宮崎吾朗監督)