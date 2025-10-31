俳優のブラッド・ピット（６１）が、元妻アンジェリーナ・ジョリー（５０）とのフランスのワイナリー「シャトー・ミラヴァル」を巡る訴訟で、アンジェリーナ側の主張に対し「継続的な誤誘導がある」と批判した。２人は２０１６年に別居し、２０２４年に離婚が成立したが、アンジェリーナが２０２１年に自身の持ち分を第三者に売却したことをきっかけに法廷闘争が続いている。



【写真】ラブラブの時もありました

ブラッドは、アンジェリーナが提出を拒んでいる複数のメールの開示を求め、請求されている３万３０００ドル（約５００万円）の訴訟費用の却下も申し立てた。



ブラッドは、アンジェリーナがビジネスマネージャーや英広報担当者、財務コンサルタントらと交わしたメールに注目。アンジェリーナ自身が「法的助言や戦略について非弁護士と詳細に話す習慣がある」と述べていることから、これらのやり取りは秘匿特権の対象外と主張している。



また、売却条件に関する内部メールがほぼ提出されていないことや、広報担当者とのやり取りに弁護士が含まれていない点も問題視。アンジェリーナは「法的な話題を含むメールは提出義務がない」と反論し、ブラッドへの制裁と費用負担を求めている。



アンジェリーナは２０２２年、ピットが「報復的な戦いを仕掛けている」として反訴。訴訟は３年以上続いており、両者の対立は深まる一方だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）