高市早苗首相を巡る発言で炎上中の“大物女優”が、またも大荒れしている模様だ。

10月28日、トランプ大統領と日米首脳会談を開いた高市首相。同日にはともに横須賀米軍基地を視察したが、その際の何度も飛び跳ねたりといったオーバーリアクションや、背の高いトランプ大統領を見上げる高市首相の“上目遣い”がさまざまな物議を醸している。

「媚びと過剰適応でのし上がってきた」問題発言

社民党の福島瑞穂党首は、29日におこなわれた記者会見で、高市首相のトランプ大統領に対する振る舞いを「ごますり、おべんちゃら」と批判。共産党の志位和夫議長も自身のXで《正視に堪えない卑屈な媚態》《こんなものは外交でも何でもない》と非難した。

また、立憲民主党の有田芳生衆院議員もXで《日本の男社会を裏返しした権力構造が全世界に見られてしまった。アメリカの独裁者トランプ大統領への恥ずかしい媚びだった》と投稿している。

「リベラル寄りの政党議員が次々と批判の意を表す中、高市批判を巡る問題発言で炎上しているのが女優の東ちづるさんです。彼女は政治家ではありませんが、一連の高市首相の振る舞いを連想させる形で、Xに《女性だからこそ、その業界では特に、媚びと過剰適応でのし上がってきたと想像できる》《現立場上は対外的にも堂々と振る舞ったほうが益になったはず。残念》と投稿。高市首相の名前は出していませんが、誰のことを指しているのかは一目瞭然でしょう」（全国紙社会部記者）

まるで高市首相が“オンナ”を使って今の地位を築いたとでも言いたげな東の投稿。これには《言っていいことと悪いことがある》《オンナの敵はオンナってこういうこと》と批判が殺到した。

東ちづるの“火消し”投稿

思わぬ炎上に焦ったのか、東は30日にもXを更新。“火消し”をしようと思ったのか《男性社会だから女性がそのように振る舞わなければ上昇しづらいという業界はまだまだあるけれど、女性に限らず媚びと過剰適応で昇進する男性もいる》と投稿したのだが――。

「結局《媚びと過剰適応でのし上がった》と決めつけたことを謝っているわけでもないので、まったく火消しになっていませんね。また、最初のポストでは《女性だからこそ》と言っていたのに、今度は《女性に限らず》とするなど、明確な矛盾も。東さんは《私はそれがしんどいという要因もあって、会社員を続けらなかった》とも綴っていますが、それと高市氏がどう関係あるのか……甚だ疑問です」（前出・社会部記者）

この投稿のリプライ欄には、

《前のポストも含めて、男女問わず努力して道を切り拓いている人を侮辱してるってことわからないかな》

《なに論点すり替えて被害者ヅラしてんだ？》

《次は男性まで巻き込んできたぞ……》

《悲劇のヒロインぶっても女性蔑視発言したことは消えないんだよ》

など、怒りの声が集まっている。

マイノリティが自由に暮らせる社会を目指して活動する団体『Get in touch』の理事長を務める東ちづる。そのような活動をしているなら尚更、政治家の中ではマイノリティの“女性”である高市首相を中立に見ず、貶めるような発言はいかがなものか――。