プロテインやサプリメントを展開するフィットネスブランド「VITAS」が31日、公式Xを更新。アンバサダー契約を締結していたYouTubeチャンネル「格闘キャスト」の配信動画内で、他者を傷つける不適切な言動があったとして、10月31日付で同チャンネルとの契約を解除したと発表した。

VITASを運営する株式会社スリーピースの高橋達也社長名義の文書が掲載され「このたび、当社ブランドとアンバサダー契約を締結していたYouTube チャンネル「格闘キャストの配信動画内にて、 他者を傷つける不適切な言動が確認されました(当該 動画は現在削除済み)。」と報告。

「当該行為は、当社としても許容されるものではなく、社会的にも看過し得ない極めて不適切なものであると認識しております。このような行為によりご不快な思いをされた関係者の皆さま、ならびに当社製品をご愛 用いただいている皆さまに、 多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した上で「当社は本件を厳粛に受け止め、 「格闘キャスト」を運営する合同会社 FT Productionsとのアンバサダー契約を2025年10月31日付で解除いたしました」と発表した。

「格闘キャスト」は兄のシン、弟のナオトの兄弟で出演しているYouTubeチャンネル。その動画内（現在は削除）で、RIZIN女子スーパーアトム級王者の伊澤星花に対してシンが「性格も見た目もブス」と発言。これを受け、総合格闘家の朝倉未来が自身のYouTubeチャンネルで格闘キャストに対して怒りをあらわにしていた。