井口桂子さんと鈴木富美恵さんによる前衛舞踏デュオ「86B210」。今年で結成30周年を迎える彼女たちは、いずれも新宿・歌舞伎町でショーダンサーとして踊ったという意外な経験を持つ。

【画像】歌舞伎町ショーダンサー時代→大失態を犯してスキンヘッドに…前衛舞踏デュオ「86B210」の“30年間のあゆみ”を写真で一気に見る

国際的なダンスフェスティバルにも数多く参加し、高い評価を得てきた彼女たちは一体どんな紆余曲折を経てきたのか。下積み時代に裏社会の関係者と踊った恐怖体験、恩人への深い感謝と同時に抱える後悔、そして鈴木が貫くスキンヘッドの理由とは――。30周年記念公演を控える2人に、結成初期の秘話を聞いた。



前衛舞踏デュオ「86B210」の井口桂子さん（左）と鈴木富美恵さん 撮影＝松本輝一

「あの人たち、懐に銃を持ってます」

――30年前、お2人はどうやって出会われたんですか。

井口桂子さん（以下、井口） ダンサーの派遣事務所があって、そこで出会ったんです。いきなり「今日、原宿の歩行者天国で木になってきた」と言われて。私はショーの世界しか知らなかったので、「この人は一体何だ⁉」と興味を持ったのが始まりでした。

鈴木富美恵さん（以下、鈴木） それで、私が踊っていた新宿・歌舞伎町のお店を紹介したんです。ショーダンスを好き勝手に踊るだけで、そのお店の女性社長さんには「華やかでいいわ」と喜んでもらえて。私1人で踊った時に、チップを10万円もらったこともありました。

そこで羽振りのいいお客様に気に入られて、「1000万円出すから、イベントでもやったら」と言われたんです。クルーザーを貸し切ってイベントをすることになったんですが、ある時に彼らが裏社会の方々だとわかって……。

――いったい何があったんですか？

井口 私はそこはあんまり記憶がないんですよね。凄く気に入られたのは富美恵ちゃんだから。

鈴木 やめて（笑）。私は凄く怖かったんですよ。今この話をしていいものかどうか――そのお店で彼らとチークダンスをした時、一緒に踊っていた女の子たちに「あの人たち、懐に銃を持ってます」と言われたんです。

私がチークダンスをした相手はドンだったので、彼は持っていませんでした。だから、私はわからなかったんですけど、彼らは殺し屋だと名乗ったんですよ。

ある時、彼らがあまりに店で騒いで、他のお客に「お前らだけの店じゃないんだ」って咎められたんです。その瞬間、全員が懐から銃を抜きました。それであまりに怖くなって、そのイベントは白紙に戻してもらったんです。

井口 あの話、そういう経緯でなくなったのね。

初めての公演での過ち

鈴木 大きな仕事がなくなってがっかりしちゃって。そしたら、女性社長さんが「本当は何をやりたいの？」と聞いてくれたので、「創作舞踊をやりたいです」と。

――そこから「86B210」としての活動が始まるんですね。

井口 その時はメンバーが5人いたんですよ。

鈴木 その女性社長さんは顔の広い方だったので、第1回公演（1995年）にも関わらず、開催場所は草月ホール。プロデューサーがついて、政治家の方が後援会を立ち上げてくださって、700人のキャパを埋めてくれました。

同年、別の会場で第2回公演を開催したんですが、その時に問題が起きたんです。というのも、私は「86B210」の代表でもあるのに、ダンサーのケアにかまけて、骨身を惜しまず協力してくれたスタッフの方々へのケアと感謝をないがしろにしてしまったんです。

井口 富美恵ちゃんはいつも自分1人で抱え込むんですよね。「こっちにも振ってよ」って思いますけども、私たちも初めての公演でいっぱいいっぱいで。

女性社長に怒られ“坊主頭で土下座”

――鈴木さんがスキンヘッドにされたのはその時だとか。

鈴木 激怒した女性社長さんに謝るために、ご自宅までうかがったんです。謝罪の意を示すために丸刈りにして。坊主になって三つ指ついて土下座しましたが、許してもらえませんでした。今でも、ご連絡することができないままでいます。

私は調子に乗りやすい性格なので、自戒を込め、しばらく坊主のままで過ごすことにしたんです。その後、メンバーが抜けて桂子とのデュオになり、在仏日本大使館広報文化センターで開催した初めてのフランス公演（1997年）を皮切りに、ヨーロッパでの活動が増えていきました。

「坊主（鈴木）とロングヘア（井口）」の2人組と認知されて、ヘアスタイルを変えられなくなってしまったんです（笑）。

――その後はお2人で順調に活動されたのでしょうか。

井口 デュオにはなりましたが、実は第1回公演の後、富美恵ちゃんとは一度喧嘩別れしたんですよね（笑）。

鈴木 でも、例の女性社長さんに「富美恵ちゃんが持っていないものを井口が持っていて、井口が持っていないものを富美恵ちゃんが持っているから、一緒に組んだほうがいい」と言われたんです。だから、第2回公演に出てほしいと頼みに行きました。

井口 あれだけ気まずくなったのに、よく頭を下げてきたなって（笑）。

踊りしか信用できない

――結成から現在まで、お互いの印象に変化はありますか。

井口 私からすると、富美恵ちゃんは振付の時に抽象的なものの言い方をするからよくわからないんですよ。逆に、富美恵ちゃんからしたら、私は土足で人の心に上がり込む非常識な人に見えていたようだし。

ある時、走ってきて、お互いに飛びついて抱き合う踊りの練習を富美恵ちゃんとしたことがあったんですけど、その時に、この人は抱っことかされてこなかった人なんだと思ったんですよ。

鈴木 かわいそう（笑）。

井口 私はそう思ったことをそのまま富美恵ちゃんに伝えたんです。そしたら、富美恵ちゃんが「そういう家庭で育った」って。しかも、「私は人を信用していない。踊りは裏切らないから、踊りしか信用できない」とも言ったから、何てかわいそうな人なんだろうと。

鈴木 私が子供の頃、クラシックバレエを続けたのは家に居場所がなかったからなんです。実の父親と育ての父親が別で、私は父の兄に育てられました。実父と養父には確執があって、養父は実の父の面影がある私に嫌悪感を抱いていたようです。

自由に生きることを阻止される家庭で育ったので、私はダンスで自分を表現したいと思うようになりました。ダンスがあったから私は生きる実感をもらえて、間違った方向に進まずに済んだんです。

井口 2回目の公演の時、富美恵ちゃんのソロがあって、それを観た時に富美恵ちゃんの見え方がこれまでと180度変わったんですよ。この人は本当に踊りが好きなんだと実感しましたし、ピュアで、一生懸命で、儚くて、脆くて、でも強い人だと。そのソロを観なかったら、私はまた違った人生を歩んでいたかもしれない。

「女性社長さんにも観に来てほしい」

――2025年11月28日、草月ホールで「30周年記念公演」を開催されるそうですね。

鈴木 私たちの第1回公演が草月ホールだったので、どうしても同じ場所でやりたかった。あれだけお世話になったのに袂を分かってしまった女性社長さんにもこの公演のことを知ってもらい、観て頂けたら嬉しいんですが……。

「86B210」の芯は変わらず、生きる喜びを実感すること。今回の公演はそうして30年間蓄積してきた自分たちの物語でもあるんです。パリで出会った映像作家のギョームさんは、私と桂子のことを『悪童日記』（アゴタ・クリストフ）の双子によく似ていると言いました。あるいは、『鉄コン筋クリート』（松本大洋）のクロとシロのようだとも。

私たちはフェティッシュ・イベントにも出演しますし、ダンスのエリートコースを歩んできたわけではないから、あちこちぶつかりながら、自分の道を探しているように見えたのかもしれません。冷たい、突き放されたような世界で、2人ガシッとくっついて、世界に吞み込まれないように自分たちのやり方で生き抜いていく――それを表現したのが今回の舞台の演目「T-W-O」です。

