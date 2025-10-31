サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、「サッポロ 男梅サワー」のパッケージデザインを11月製造分のみ変更する。

「サッポロ 男梅サワー」ブランドは、飲食店でも家庭でも唯一無二の梅干し感を楽しめる梅フレーバー5年連続No.1（インテージSRI 梅フレーバーチューハイ市場 2020年1月〜2024年12月 累計販売金額 7業態計（SM・CVS・酒DS・一般酒店・業務用酒店・DRUG・ホームセンター計））のサワーブランド。「しょっぱい？すっぱい？あまい？」男梅サワーならではの味わいが多くの消費者から好評を得ているという。その魅力をさらに多くの消費者に伝えるため「＃マジでお願いだから男梅サワーの味をどうにか表現してほしいマジで」キャンペーンを6月に実施し、ファンの人々から斬新で多彩な味の表現を募集した。

今回発売するデザイン缶では、寄せられた味表現の中から秀逸な8つの言葉を裏面に配置し、ファンの人々の創造力を借りて男梅サワーの個性的で魅力的な味わいを表現している。

今後も「サッポロ 男梅サワー」ブランドは食事と一緒に楽しめる「居酒屋系サワー」の定番として「お酒」の新しい魅力を提案し、新たな市場を創造していく考え。

デザイン特長は、6月にWEBで展開していた「＃マジでお願いだから男梅サワーの味をどうにか表現してほしいマジで」キャンペーンで投稿してもらった味表現の中から、秀逸な言葉を裏面にデザインした。なお、350ml缶には3つ、500ml缶には5つの言葉がデザインされている。

「男梅サワー」は、ノーベル製菓が販売する「男梅」の風味を再現した、サッポロビールとノーベル製菓のコラボレーション商品。同社だけが使用している梅干しまるごと粉砕浸漬酒によって、その味と香りを余すことなく封じ込めた。梅干し丸ごとタネを除いて粉砕し、アルコールに浸漬することで梅干しの持つ旨味、香味を余すところなく抽出した唯一無二のしょっぱウメぇ味が特長となっている。

［小売価格］

350ml缶：184円

500ml缶：250円

（すべて税別）

［発売日］11月製造分から順次切替出荷・全国

※11月製造分のみ限定デザイン。12月製造分より通常デザインとなる

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp