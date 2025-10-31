イオンリテールは、畜産売場の売場環境を刷新した新モデル「MEAT PARK（ミートパーク）」を展開する。多様化するニーズや使用シーン別に分類した6つのゾーン展開や対面販売の強化によって、売場環境とサービスレベルを向上させる。今年6月からイオンスタイル鶴見緑地（大阪府大阪市）で実験・検証を行い、今回、イオンスタイル伊丹（兵庫県伊丹市）のリニューアルオープンでイオンリテールの新たな畜産売場の展開を開始する。

ネットスーパーやオンラインショッピングといったECの需要が高まる中、GMS（総合スーパー）を運営する同社は、ECの需要に応えながらも、消費者に足を運んでもらえるような魅力ある売場創造に向け、改革を進めている。

消費者のライフスタイルが多様化する中、リーズナブルな肉から上質な肉、希少部位、簡便商品など、地域最大級の幅広い品揃えで消費者のニーズに応える。また、使用シーン別に分類した選びやすい売場展開のほか、オーダーカット、調理法アドバイスを実施する対面販売を強化することによって、利便性を向上させた快適な買物環境を実現する。

イオンリテールの新たな畜産売場「MEAT PARK（ミートパーク）」の特長は、肉の調理法の中でもシーンが多い“焼き”のメニューである、「ステーキ」「焼肉」「トンテキ」「やきとり」、“タイパ”“コスパ”商品を取り扱う「ドカ盛り」「簡便調理」と、消費者のニーズが高いカテゴリーを6つのゾーンに分類し展開する。ゾーンごとに幅広い品揃えで、選ぶのが楽しい売場を演出する。

従来の対面コーナーに比べて取り扱う商品を拡大し、希望通りの厚さや量にカットする「オーダーカット」や、おいしい肉の食べ方の紹介など従業員が丁寧に対応する。また、6つのゾーンのいずれかで、試食販売を随時実施し、味を確かめてから購入できる。

イオンスタイル伊丹では、“お買い得日”を設けるほか、和牛の様々な部位をお買い得に展開する“黒毛和牛大放出”などイベントを実施する。また店内加工を拡大し、より鮮度が良い状態で提供する。「ただ安い」ではなく、こだわりの品質の良い商品やサービスを通じて「ちょうど良い」「得した気分」といった納得してもらえる価格で提供する。

「ステーキゾーン」では、ハレの日にピッタリな黒毛和牛やイオンの直営牧場で育てたこだわりのタスマニアビーフを展開する。赤身や霜降り、希少部位のほか、厚切り、薄切り、一口サイズといったカット商材も豊富に取り揃える。

「焼肉ゾーン」では、赤身や霜降り、人気のタン、ハラミのほか、希少部位や内臓など幅広く品揃えする。黒毛和牛の単品や赤身と希少部位の盛り合わせなど、様々なニーズに応えて、食卓を彩る。

「トンテキゾーン」では、ロース、ヒレ、かたロースなど様々な部位に加え、ボリュームたっぷりな厚切りや一口サイズ、切れ目入りなど多彩なカットで展開する。また、簡単調理の味付済商品も取り揃え、好みの1品を選んでもらえる。

「やきとりゾーン」では、串刺しにしたやきとり串だけでなく、フライパンでも簡単に焼ける薄切りにした串なしやきとりも通常店舗より拡大して展開する。ハラミやせせりなどの希少部位や内臓肉も豊富に取り揃え、ワンランクアップのおつまみを提案する。

「簡単調理ゾーン」では、忙しい日々の中で高まる、調理の手間を省くことのできる“簡便商品”のニーズに応える。牛肉、豚肉、鶏肉に、こだわりのタレや野菜を使った味付け肉に、保存に便利なフローズン商品も取り揃え、おかずやおつまみを簡単にできる商品を多く揃える。

「お肉の対面コーナー」は、目の前で選べる、聞ける、頼めるお肉の対面コーナー。うす切り肉やステーキ用の肉に加え、特に焼肉用の肉やホルモンの品揃えを拡大する。好みのサイズにカットする「オーダーカット」や調理法のアドバイスなど、きめ細やかなサービスを提供する。

［ミートパーク概要］

導入店舗：イオンスタイル伊丹（イオンモール伊丹内）

所在地：兵庫県伊丹市藤ノ木1−1−1 1階食品売場内

オープン日：10月30日（木）

売場面積：約89.4坪

取り扱い品目：約400品目

イオンリテール＝https://www.aeonretail.jp