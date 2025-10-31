松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、11月5日午後3時から、「コチュマヨ唐揚げ定食」を発売する。



左から：コチュマヨ唐揚げ定食（5個）、コチュマヨ唐揚げ定食（8個）

幅広い世代に大人気の松のやの本格唐揚げと、コチュマヨソースが最強タッグを組んだ「コチュマヨ唐揚げ定食」が登場する。松のやの本格唐揚げは、生姜・にんにくを使用した特製揉みダレにじっくりと漬け込んで、パリっとジューシーに揚げている。唐辛子とマヨネーズを合わせた「コチュマヨソース」との相性抜群だとか。さらに松のや自慢の「ロースかつ」との盛合せ定食も用意。ロースかつもコチュマヨ唐揚げも一緒に楽しめる欲張りメニューとなっている。マイルドな辛味でごはんがすすむ「コチュマヨ唐揚げ定食」、ぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

コチュマヨ唐揚げ定食（5個）：930円

コチュマヨ唐揚げ定食（8個）：1200円

ロースかつ＆コチュマヨ唐揚げ定食（3個）：1050円

単品コチュマヨソース：150円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要となる

［発売日］11月5日（水）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp