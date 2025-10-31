来季構想の決断を延期するレッドブルは「過保護すぎる」　元世界王者が角田裕毅の現状を酷評「衰え始めているようにも見える」

メキシコで不運な展開に苦しんだ角田(C)Getty Images

果たして、角田裕毅のレッドブルとの未来はどうなるのか。今季のF1も残り4戦となる中、25歳の去就における話題は尽きない。

現状として、「チームに貢献できる」と判断するための結果が何よりも求められている角田。去る10月26日に決勝を迎えた第20戦メキシコGPでは、11番手と低迷。レース中盤まで入賞圏内で周回を重ねていたものの、37周目のピットインでタイヤ交換作業中のジャッキアップにクルーが苦戦。致命的な12秒のタイムロスでポジションを落とす不運な結末となった。

【動画】高速レースで見せたドライビング！ 角田裕毅の快走シーン

陣営の不手際も重なり、コンスタントにポイント獲得ができずにいる角田だけに、首脳陣も評価を下しにくい状況に陥っている。実際、当初に来季構想が発表される予定となっていたメキシコGP後にはローラン・メキース代表が「ユウキは実力でもう少しポイントを稼げた」と認め、「彼は最高の週末を過ごした」と豪語した。

すでにレッドブル陣営は早くもカタールGP（現地時間11月30日開催）までの正式発表の延期を公言。角田に加え、アイザック・ハジャー、リアム・ローソン（ともにレーシング・ブルズ）が候補とされている来季陣容は混迷を深めている。

そうした中で、結論をにごすレッドブルにレジェンドからは苦言も飛んでいる。1997年にF1の世界王者となった往年の名ドライバーであるジャック・ビルヌーブ氏は、英衛星放送『Sky Sports』のポッドキャスト番組「F1 Show」において「私は、今のツノダに対して、なぜチームが『彼は良い週末を過ごした』と言えるのかが、全くもって理解できない」と糾弾。ポイント獲得に苦労する日本人の現状を断じた。

以前から角田に対する厳しい意見を飛ばしていたビルヌーブ氏は、「確かにメキシコではこれまでの週末よりは良かったかもしれない。ただ、本当に“良い週末”と言えるだろうか？ そうとは言えないだろ。まだまだチームメイトとかなり差があるんだよ」と強調。タイトル争いに割って入ろうとしているレッドブルのエース、マックス・フェルスタッペンとの比較論を展開した。