厚切りタン1,399円→699円、特選和牛ハラミユッケ1,699円→849円、ハイボール90円（何杯でも）、人気焼肉店が半額祭開催【食事券の特典もあり】

テレビや雑誌などのメディアで紹介されることの多い人気店「焼肉こじま」が、2025年11月1日（土）に新店舗（大阪市東住吉区針中野）をオープンする。それを記念して、今回「半額祭」を開催する。※期間：2025年11月1日（土）〜11月30日（日）まで

【開店記念・半額祭】※表記は税別

・厚切りタン 1,399円 → 699円

・極 冷麺 899円 → 449円

・黒毛和牛大トロカルビ 999円 → 499円

・特選和牛ハラミユッケ 1,699円 → 849円

※ハイボールも何杯飲んでも90円

看板メニュー「厚切りタン」

スープまで飲み干せる冷麺

「これ歯いらん。飲める」と人気の「厚切りタン･大トロカルビ」は「焼肉こじま」の看板メニュー。そのほか、スープまで飲みほせる「冷麺」や甘みたっぷりの「ハラミユッケ」、脂身と赤みのバランスがいい「黒毛和牛 大トロカルビ」が半額で味わえる。

さらに、開催期間中の飲食代金の半額分を、次回使える「食事券」としてキャッシュバックする。

【キャッシュバック概要】

ランチ、ディナー来店、2,000円ごとに1,000円分の食事券がもらえる。

※例：10,000円の飲食で5,000円分（5枚）がもらえる

・食事券利用期間

2026年1月から2月末まで。

1度の来店で2,000円分まで利用できる。

※利用はディナー限定

大トロカルビ

特選和牛ハラミユッケ

■店舗情報

・半額祭開催店舗

焼肉こじま 針中野店

※オープン日：2025年11月1日(金)

・所在地

大阪市東住吉区針中野3-1-25村松ビル1F(近鉄針中野駅徒歩1分)

・電話番号

06-6777-7029

・「半額祭」についての問い合わせ

焼肉こじま広報担当：大谷彩也香（070-1804-3838）