厚切りタン1,399円→699円、特選和牛ハラミユッケ1,699円→849円、ハイボール90円（何杯でも）、人気焼肉店が半額祭開催【食事券の特典もあり】
テレビや雑誌などのメディアで紹介されることの多い人気店「焼肉こじま」が、2025年11月1日（土）に新店舗（大阪市東住吉区針中野）をオープンする。それを記念して、今回「半額祭」を開催する。※期間：2025年11月1日（土）〜11月30日（日）まで
【開店記念・半額祭】※表記は税別
・厚切りタン 1,399円 → 699円
・極 冷麺 899円 → 449円
・黒毛和牛大トロカルビ 999円 → 499円
・特選和牛ハラミユッケ 1,699円 → 849円
※ハイボールも何杯飲んでも90円
看板メニュー「厚切りタン」
スープまで飲み干せる冷麺
「これ歯いらん。飲める」と人気の「厚切りタン･大トロカルビ」は「焼肉こじま」の看板メニュー。そのほか、スープまで飲みほせる「冷麺」や甘みたっぷりの「ハラミユッケ」、脂身と赤みのバランスがいい「黒毛和牛 大トロカルビ」が半額で味わえる。
さらに、開催期間中の飲食代金の半額分を、次回使える「食事券」としてキャッシュバックする。
【キャッシュバック概要】
ランチ、ディナー来店、2,000円ごとに1,000円分の食事券がもらえる。
※例：10,000円の飲食で5,000円分（5枚）がもらえる
・食事券利用期間
2026年1月から2月末まで。
1度の来店で2,000円分まで利用できる。
※利用はディナー限定
大トロカルビ
特選和牛ハラミユッケ
■店舗情報
・半額祭開催店舗
焼肉こじま 針中野店
※オープン日：2025年11月1日(金)
・所在地
大阪市東住吉区針中野3-1-25村松ビル1F(近鉄針中野駅徒歩1分)
・電話番号
06-6777-7029
・「半額祭」についての問い合わせ
焼肉こじま広報担当：大谷彩也香（070-1804-3838）